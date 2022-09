Schiphol vraagt maatschappijen passagiers te minderen tot einde winterseizoen

Reizigers op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

In de vakantieweken in de winterperiode houdt Schiphol een maximum van 50.000 vertrekkende passagiers per dag aan. In vergelijkbare weken in 2019 vertrokken 53.000 passagiers van de nationale luchthaven, zegt een woordvoerder.

Het vliegveld vroeg maatschappijen eerder al om tot eind oktober gemiddeld 9250 passagiers minder per dag vanaf Schiphol te laten vertrekken, wat neerkwam op een vermindering van 18 procent. Daardoor moest bijvoorbeeld KLM vluchten schrappen.

KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, reageert furieus en zegt dat ‘de maat vol’ is. Volgens het luchtvaartbedrijf kan de reductie van de passagiersaantallen op sommige dagen oplopen tot 22 procent.

“De situatie op Schiphol vraagt al te lang, te veel van onze klanten en onze collega’s. KLM heeft eerder al gezegd dat het beperken van het aantal passagiers geen maatregel voor de lange termijn kan zijn, maar daar lijkt het nu wel op. Met de nieuwe beperkingen voor de winter biedt Schiphol ons geen enkel perspectief,” reageert KLM-topvrouw Marjan Rintel.

Personeelstekort

Dat er nog steeds een beperking nodig is, komt doordat er een tekort aan beveiligers en andere medewerkers is op de luchthaven. In de winter is er voor de veiligheidscontrole volgens Schiphol bovendien meer tijd nodig, vanwege de extra bagage en kleding van passagiers. De ingrepen zijn nodig voor een ‘stabieler’ proces voor passagiers op de luchthaven, aldus een woordvoerder van Schiphol. De personeelstekorten leidden afgelopen maanden geregeld tot chaos.

Tegen het einde van het jaar bekijkt Schiphol of de beperkingen nog nodig zijn. Als de personeelsproblemen minder nijpend zijn is vanaf januari mogelijk meer nodig.

Een woordvoerster van KLM zegt dat het nog niet zeker is of de maatschappij opnieuw vluchten moet schrappen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om tickets voor de Nederlandse markt uit de verkoop te halen. KLM hoopt annuleringen zoveel mogelijk te voorkomen.

Luchtvaartmaatschappijen niet blij met Schiphol De in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen zijn niet blij met de beslissing van Schiphol om het aantal reizigers ook in het komende winterseizoen te reduceren. Koepelorganisatie Barin vindt dat het tijd wordt dat maatschappijen de kwaliteit krijgen waarvoor ze betalen. Marnix Fruitema, voorzitter van Barin, zei op Radio 1 ook een stijging van de ticketprijzen te verwachten. Barin werd vorige week geconfronteerd met een ad-hocverzoek van Schiphol om de capaciteit op bepaalde dagen dezelfde week nog te beperken. Daar kwam donderdag een nieuw verzoek voor verdere beperkingen in het winterseizoen bovenop. Volgens Barin plannen luchtvaartmaatschappijen hun bemanning, grondpersoneel, vluchten en andere zaken niet per week. “Deze ad-hocverzoeken van Schiphol tonen aan dat zij hun planning niet onder controle hebben,” zo klinkt het. De koepelorganisatie roept Schiphol op zo snel mogelijk een akkoord te bereiken over betere arbeidsvoorwaarden op de luchthaven. Dat zou ook op korte termijn zijn beloofd. Verder hebben de maatschappijen Schiphol laten weten een zogenoemde Service Level Agreement te willen sluiten. Daarin staan specifieke kwaliteitsdoelstellingen. “Op dit moment betalen alle luchtvaartmaatschappijen honderden miljoenen euro’s aan luchthavengelden, ongeacht de service die Schiphol levert. Dit is in geen enkele zakelijke relatie acceptabel en dat moet veranderen,” aldus Barin. De koepelorganisatie wijst in het bijzonder naar de verhoging van de luchthaventarieven van 37 procent, die Schiphol eerder aankondigde.