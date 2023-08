Schiphol verwerkt flink meer reizigers en spreekt van ‘keerpunt’

Beeld ANP / Olaf Kraak

Schiphol zelf verwerkte 28,7 miljoen passagiers. Dat waren er nog 23,8 miljoen in eerste helft van 2022, toen personeelstekorten bij de beveiliging en in de bagage-afhandeling voor veel problemen en lange rijen zorgden. Dat is nog wel minder dan 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Toen kreeg de luchthaven in de eerste zes maanden 34,5 miljoen mensen over de vloer. De hoeveelheid vracht die werd vervoerd via Schiphol daalde wel met 6 procent tot 0,7 miljoen ton.

“Onze focus was bovenal om passagiers weer een fijne reiservaring te bieden tijdens het vakantieseizoen,” laat interim-topman Ruud Sondag weten in een toelichting op de halfjaarcijfers van Schiphol. “Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we dit doel hebben bereikt. Iedereen op Schiphol kan daar trots op zijn. Maar we zijn er nog niet. Voor al onze passagiers moeten wij en onze partners blijven verbeteren.”

Bereid om veel geld uit te geven

Schiphol verwacht nu in heel dit jaar uit te komen op tussen de 60 miljoen en 64 miljoen reizigers. Het aantal vluchten bedraagt waarschijnlijk tussen de 430.000 en 445.000. Bij die prognoses houdt de luchthaven er rekening mee dat consumenten de laatste tijd nog steeds bereid zijn om veel geld uit te geven voor vliegreizen, ondanks de hoge inflatie. “De economische onzekerheid blijft echter bestaan,” voegt Schiphol er wel aan toe.

Als ook de passagiersaantallen van Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport worden meegerekend, dan groeiden de reizigersaantallen van de Schiphol Group vorig jaar met ruim een vijfde tot 33,2 miljoen. Schiphol zag ook zijn bedrijfswinst weer aantrekken.

Vorig jaar moest Schiphol nog veel extra kosten maken om alle problemen het hoofd te bieden. In de eerste jaarhelft ging er toen maar een onderliggend bedrijfsresultaat van 2 miljoen euro in de boeken. Nu gaat het om 59 miljoen euro. De nettowinst kwam met 15 miljoen euro wel een stuk lager uit dan de 65 miljoen euro van een jaar terug. Maar die vergelijking wordt erg vertroebeld door onder meer de gestegen waarde van vastgoed, die de winst vorig jaar stuwde.