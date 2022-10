Schiphol verlengt compensatieregeling voor reizigers die vlucht misten

De luchthaven kampt al maanden met lange rijen. Beeld ANP / ANP

De compensatieregeling liep oorspronkelijk van 23 april tot 12 augustus, maar ook daarna bleken reizigers hun vliegtuig niet te halen door drukte bij de security op de luchthaven. “Schiphol gaf aan na 12 augustus geen problemen meer te verwachten, maar dat bleek te optimistisch,” aldus de Consumentenbond. Schiphol verlengt de regeling tot en met 31 oktober 2022.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Wij kregen in september weer signalen dat reizigers hun vlucht misten en trokken direct aan de bel bij Schiphol. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat reizigers die voor 12 augustus hun vlucht misten, wel recht hebben op compensatie en dat de mensen na die datum gewoon pech hebben. Het heeft even geduurd, maar gelukkig breidt Schiphol de regeling nu toch uit tot eind oktober.”

De Consumentenbond Claimservice opende een meldpunt om inzicht te krijgen in het aantal gemiste vluchten. Daar kwamen in september en oktober 560 meldingen binnen.

Consumenten kunnen hun claim tot en met 30 november indienen via Schiphol.nl/compensatie. De Consumentenbond heeft met Schiphol afgesproken de afhandeling van de claims te monitoren. Over enkele weken bespreekt de Consumentenbond de voortgang met Schiphol.

Minder dan uur wachttijd

Tijdens de herfstvakantie bleef de wachttijd voor de beveiliging op Schiphol bijna alle dagen onder de 60 minuten. Alleen op een erg drukke dag duurde het tot 1,5 uur om door de security te komen. Volgens Schiphol wijzen de cijfers op ‘bescheiden stappen op weg naar verdere verbetering’.

De gemiddelde wachttijd bij de beveiligingscontrole was volgens de cijfers maar 14 minuten. Alles bij elkaar reisden er van 14 tot en met 30 oktober ruim 2,6 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. Dat waren er meer dan de twee miljoen van vorig jaar. In 2019, het laatste jaar voor corona, waren het er nog ruim drie miljoen.

Al maanden lange rijen

De luchthaven kampt al maanden met lange rijen. Ook moesten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen vanwege de drukte. Dat komt onder andere omdat Schiphol een tekort aan beveiligers heeft. Ook bij de bagageafhandeling is er sprake van een nijpend personeelstekort.

Maar deze herfstvakantie heeft Schiphol de eerste vorderingen gemaakt om de problemen op te lossen. Zo steekt de luchthaven ongeveer honderd miljoen euro in maatregelen om het personeelstekort tegen te gaan. Onlangs werden er al afspraken gemaakt dat de uurlonen van beveiligers op Schiphol met 2,50 euro extra per uur omhooggaan, bovenop de arbeidsmarkttoeslag.