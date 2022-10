Schiphol verhoogt uurloon beveiligers structureel met 20 procent

Beeld ANP

Ook de nachttoeslag van beveiligers gaat omhoog, met 35 procent. De afspraken gelden ook voor de beveiligers die werken op Rotterdam-The Haque Airport.

De nieuwe toeslag komt boven op de eerder dit jaar afgesproken 1,40 euro per uur en geldt vanaf komende maand. “Bij elkaar kunnen de lonen voor beveiligers op Schiphol zo’n 40 procent stijgen,” aldus de luchthaven.

Beveiligers gaan er ook wat andere arbeidsvoorwaarden betreft op vooruit. De kwaliteit van de pauzeruimtes wordt verbeterd en de roosters worden vanaf 1 januari voorspelbaarder. “We hopen dat dat gaat helpen, maar het is nu dus nog wel even doorbijten,” zegt onderhandelaar Erik Maas van vakbond CNV.

Vanwege een tekort aan beveiligers kampt de luchthaven met lange wachttijden voor passagiers. Schiphol kondigde vorige week aan de hele winterperiode van oktober tot en met maart nog aan een limiet voor het aantal vertrekkende reizigers vast te houden om zo lange wachtrijen te voorkomen. Dergelijke maximumaantallen gelden al sinds juli.

Geen oplossing voor alles

Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol, hoopt dat met dit onderhandelingsresultaat werken als beveiliger op Schiphol voldoende aantrekkelijk wordt. Van Doesburg: “Daardoor zou de hoge werkdruk kunnen worden verlaagd. Maar op andere plekken op de luchthaven blijven nog grote uitdagingen bestaan als het gaat om het oplossen van het personeelstekort. We zijn er dus nog niet.”

Volgens Van Doesburg is de nieuwe toeslag ‘een structurele stijging van omgerekend plusminus 20 procent’. “Als je in een lagere loonschaal zit, is de stijging procentueel hoger dan als je in een hogere loonschaal zit.”

Zomertoeslag

Schiphol laat weten ‘verheugd’ te zijn over de loonsverhoging. Bestuurder Hanne Buis benadrukt eveneens dat de beveiligers naast de loonsverhoging ook sterk behoefte hebben aan het ‘aanpakken van de roosters en rustruimtes’. “Met dit totaalpakket van hogere lonen, fijnere roosters en betere rustruimtes wordt het aantrekkelijker voor beveiligers om op Schiphol te werken,” zegt ze.

Eerder gold een zogeheten zomertoeslag van ruim 5 euro per uur voor beveiligingspersoneel om het werk aantrekkelijker te maken. Toen die begin september wegviel, nam ook de drukte weer toe. Al waren de cijfers voor in- en uitstroom niet heel anders dan gebruikelijk, zei Buis eerder deze week in de Tweede Kamer. FNV legde eerder wel het verband tussen het verdwijnen van de toeslag en grotere drukte op de luchthaven.

Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden. Van Doesburg: “Zij hebben het laatste woord.”