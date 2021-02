Schiphol test robot die koffers naar het vliegtuig brengt

Het zelfrijdende karretje is een voorbode van de slimme luchthaven die Schiphol wil worden. Beeld Amsterdam Airport Schiphol

Die slimme luchthaven laat nog wel eventjes op zich wachten, zegt Hassan Charaf, die voor Schiphol aan de toekomst werkt. Nee, hij heeft nog niet stiekem een koffer voor de zelfrijdende bagagekar gegooid om te kijken of die vanzelf stopt. Maar de innovatiemanager heeft hem al wel zien rondrijden. “Het is best spannend om te zien hoe zo’n trekker opeens zelf gaat rijden, vrij surrealistisch. Het ziet er gek uit.”

Schiphol beproeft deze maand met KLM en fabrikant Smart Airport Systems een zelfrijdende bagagetrekker, zo’n voertuig dat een trits karretjes met koffers en vracht over de luchthaven sleept. Het bedrijf wil zo achterhalen of het laden en lossen van vliegtuigen op het drukke platform efficiënter, veiliger en schoner kan.

De eerste tests met de trekker, die uiterlijk niet afwijkt van bemande voertuigjes, zijn nog op een afgesloten stukje Schiphol. Charaf: “We beginnen voorzichtig. Het blijft spannend om een zelfrijdend voertuig los te laten op het luchthaventerrein. We willen vooral zien hoe de voertuigen zich gedragen, zowel in de bagagekelders als buiten op het platform. Dan moeten we nog even niet de gewone operatie dwarszitten.”

Handen van het stuur

Later deze maand gaat de trekker van de Franse fabrikant TLD ook tussen het andere platformverkeer rijden. Met echte bagage, van de bagagekelder naar het vliegtuig. “Nog wel op wat lagere snelheid en met een bestuurder die in geval van nood kan ingrijpen. Maar die zit niet met zijn handen aan het stuur,” zegt Charaf.

“Het wagentje heeft meerdere sensoren om zoveel mogelijk vat te krijgen op de complexe omgeving. Die registreren waar hij is en wat er om hem heen gebeurt.” Dat is vooral nodig omdat het in goede tijden erg druk wordt op en rond de platforms van het vliegveld, waar naast bagagekarren ook tankwagens, cateringtrucks, wc-wagens, loopbruggen, vliegtuigtrappen, vliegtuigttrekkers én vliegtuigen door elkaar krioelen.

Later dit voorjaar worden concurrerende bagagetrekkers, onder meer van het Nederlandse Vanderlande, beproefd op de zustervliegvelden in Eindhoven en Rotterdam. “Daarna bundelen we wat we geleerd hebben, om de volgende stappen te maken.”

Vloot autonome voertuigen

De bagagekarproef is maar een puzzelstukje in allerlei tests die het luchthavenbedrijf ondanks de enorme klappen van de coronacrisis uitvoert om de koers voor de toekomst te bepalen. “Fabrikanten van luchthavenvoertuigen zijn het verst met deze wagens. Maar ook andere voertuigen zullen zelfrijdend worden. Dat is stilletjes ook mijn droom: een vloot autonome voertuigen die zonder uitstoot over de luchthaven rijdt.”

Vorig jaar deed de luchthaven al een proef met een deels elektrische vliegtuigtrekker die toestellen van de gate kan wegduwen en - bestuurd door de vlieger - over de luchthaven manoeuvreert. Dat scheelt brandstof, uitstoot en herrie.

Toekomstige tests gaan verder dan voertuigen alleen. Bij een aantal gates hangen camera’s die vanaf de aankomst van een vliegtuig tot het vertrek alle handelingen registreren, zoals het laden en lossen van koffers, tanken, catering en het legen van wc’s. “Met kunstmatige intelligentie beoordelen we die beelden, zodat we kunnen kijken of dat hele proces efficiënter, sneller en veiliger kan.”

Hosanna

Uiteindelijk moet dat volgens Charaf leiden tot een ‘slim Schiphol’. “Autonome voertuigen en kunstmatige intelligentie worden vaak neergezet als hosanna die de wereld gaat redden. Maar zo ver zijn we nog lang niet.” Toch zijn al wel wat piketpaaltjes geslagen. Een groeiend deel van het wagenpark van de luchthaven, vliegtuigafhandelaars en luchtvaartmaatschappijen rijdt al op stroom.

“In 2030 moeten al onze activiteiten op de luchthavens uitstootvrij zijn, autonomie speelt daarin een rol. Ik heb een stiekeme hoop dat we richting 2030, het jaar dat we klimaatneutraal moeten opereren, al een heleboel autonome voertuigen gebruiken. Richting 2050 moet dat doodnormaal zijn.”

Het is volgens de innovatiemanager niet de bedoeling met robotisering allerlei mensen werkloos te maken. “Het doel is zeker niet om werkgelegenheid weg te nemen. We gaan niet naar een luchthaven toe waar de mens geen deel van uitmaakt. We willen het werk veiliger maken. We hebben straks juist hard mensen nodig voor handelingen die moeilijker te automatiseren zijn.”