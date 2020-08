Schiphol schrapt honderden banen door coronacrisis

Beeld ANP

De omzet bij de uitbater van onder meer de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad, daalde in de eerste zes maanden bijna de helft tot 390 miljoen euro. Vanwege de coronacrisis moesten vanaf maart de meeste terminals op Schiphol worden afgesloten, nadat het vliegverkeer bijna stil kwam te liggen.

Daardoor maakten tussen januari en juli nog maar 13,1 miljoen passagiers gebruik van Schiphol, twee derde minder dan een jaar eerder. Het aantal vluchten daalde in deze periode met ruim de helft, maar op het dieptepunt in april was de afname meer dan 95 procent.

De luchthaven gaat nu sterk bezuinigen en zal de kosten de komende twee jaar een kwart verlagen. Daarbij gaan ook arbeidsplaatsen verloren, ‘enkele honderden’ op de 2700. De luchthaven blijft daarnaast investeren, de komende twee jaar 1,5 miljard euro, in nieuwe terminals en in extra veiligheids- en hygiënemaatregelen in verband met corona. Op de bouw van de nieuw A-pier en verbouwing van terminal 1 na zijn alle grote infrastructurele investeringen opgeschort, inclusief de bouw van een nieuwe terminal.

Meer dan een miljoen

Voor de rest van het jaar blijft Schiphol uiterst somber. Het bedrijf rekent op een passagiersdaling van tenminste 55 procent maar dat kan bij een nieuwe uitbraak ook 72 procent worden. In juli lag het aantal vluchten nog 65 procent lager dan een jaar eerder. Wel reisden toem voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer meer dan een miljoen mensen via de luchthaven, maar dat is ondanks het zomervakantieseizoen nog altijd 80 procent minder. Vakantielanden trokken tussen de 57 en 75 procent minder vakantiegangers.

Schiphol verwacht dat die toename deze maand doorzet, maar het is nog niet duidelijk hoe nieuwe reisverboden, naar onder meer Spanje, het herstel beïnvloeden. De luchthaven trekt inmiddels zo’n 65.000 passagiers en voert tussen de 750 en 850 vluchten per dag uit. Vorig jaar rond deze tijd lagen de passagiersaantallen steevast boven de 200.000 reizigers per dag.

Geen herstel voor 2023

Schiphol rekent er op dat het vliegverkeer zich pas tussen 2023 en 2025 zal herstellen. Eerder deze maand rekende onderzoeksbureau SEO uit dat Schiphol zich kan herstellen, mits er geen nieuwe grote coronauitbraken komen. In de huidige situatie, waarbij veel ‘groene’ landen weer oranje en rood worden, is dat herstel niet voor 2023 te verwachten, aldus SEO.

Dat wordt allemaal anders bij een nieuwe coronauitbraak en nieuwe reisrestricties. Voor Schiphol resteren volgens SEO dan ‘enkele’ intercontinentale bestemmingen. En in het ergste geval, met telkens nieuwe coronauitbraken en mutaties van het virus, resteert de luchthaven niet meer dan 20 procent van het aantal reizigers dan de 72 miljoen uit 2019.

In mei zei Schipholtopman Dick Benschop al tegen Het Parool niet te verwachten dat de oorspronkelijke aantallen - maximaal 500.000 starts en landingen per jaar - zich voor 2023 zullen herstellen en dat de groeisprong naar 540.000 vluchten de rest van dit decennium zal vergen. De luchthaven wil die groei beter temporiseren dan in de afgelopen jaren, toen het vliegveld snel vol raakte.

Lelystad open

Vooral daarom moet volgens eigenaar Schiphol zusterveld Lelystad Airport onverkort in november 2021 open gaan, zodat dat direct onwelgevallige vluchten van Schiphol kan overnemen - zoals vakantievluchten of ‘pretvluchten’ naar bestemmingen die al worden bediend.

Daardoor kan Schiphol zich helemaal richten op vluchten die van belang zijn voor het overstapnetwerk. Sinds 2015 kwam dat netwerk in het gedrang doordat de laatste beschikbare start- en landingsrechten massaal in handen kwamen van maatschappijen die niet aan dat netwerk bijdragen.