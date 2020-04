Schiphol nu volledig rookvrij, sigaretten worden duurder

De roker gaat voor sigaretten een euro per pakje meer betalen, voor shag loopt dit op tot 2,40 euro. De accijnsverhoging komt voort uit overheidsbeleid om de ongezonde gewoonte zo veel mogelijk terug te dringen. In januari werden de pakjes rookwaren ook al duurder gemaakt.

Los van de prijsverhoging worden er vanaf woensdag ook geen tabaksartikelen meer verkocht op treinstations. De NS sluit bovendien geen contracten meer af met huurders die op stations tabak willen verkopen. Vanwege de strenge maatregelen tegen corona en omdat het aantal treinreizigers drastisch is afgenomen, zijn overigens nog maar 25 van de 136 kiosken op stations open.

Met de maatregel, die enige tijd geleden al is aangekondigd, willen spoorbeheerder ProRail en NS stations stapsgewijs rookvrij maken. Zo gold er al een rookverbod in stationshallen, liften en tunnels. Wat spoorbeheerder ProRail betreft, verdwijnen in oktober bovendien alle rookvoorzieningen op de perrons. De organisatie treft voorbereidingen om alle rookpalen op de perrons te verwijderen. Dat zijn er bijna 400.

Schiphol rookvrij

Luchthaven Schiphol neemt de stap om dergelijke gelegenheden te schrappen nu al. Vanaf woensdag zijn ook de laatste rookruimtes verdwenen en is de luchthaven volledig rookvrij.

De pakjes sigaretten die tot en met 31 maart zijn geproduceerd en komende tijd nog in de winkels liggen, houden overigens dezelfde prijs. Er zitten accijnszegels op met bedragen die golden op de productiedata en die mogen niet worden veranderd.