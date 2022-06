Schiphol moet fors krimpen van kabinet: 50.000 vluchten minder

Volgens de bronnen heeft de voorgenomen krimp van Schiphol ‘nog niet eens zozeer te maken met de huidige drukte op de luchthaven’. Beeld ANP / ANP

Momenteel worden er op Schiphol zo’n 500.000 vliegbewegingen gemaakt, daar zouden er nog 450.000 of zelfs slechts 440.000 van overblijven. Dat bevestigen meerdere goed ingevoerde bronnen.

Dat Schiphol van de overheid moet krimpen is een keerpunt. De afgelopen decennia vonden opeenvolgende kabinetten dat de nationale luchthaven moest groeien. Binnenkort wordt in de ministerraad besloten over het precieze aantal.

Schiphol moet dit jaar nog twee dingen voor elkaar zien te krijgen: een nieuwe natuurvergunning en het zogenoemde Luchthavenverkeerbesluit. Daarin wordt onder meer besloten over de geluidshinder die de luchthaven mag veroorzaken. “Geluidshinder is een voornaam punt,” bevestigt een goed geïnformeerde bron. Omwonenden hebben veel last van de herrie.

Topdrukte

Volgens de bronnen heeft de voorgenomen krimp van Schiphol ‘nog niet eens zozeer te maken met de huidige drukte op de luchthaven’. “Het kabinet heeft zich daarvoor al voorgenomen om te snijden in het aantal vluchten,” zo klinkt het.

In het coalitieakkoord was het kabinet ook al kritisch over de nationale luchthaven. ‘Er moet aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur,’ zo stond al te lezen in het akkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie in december presenteerden. ‘Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw.’ Het kabinet beloofde hierover in 2022 te besluiten.

Voor het kabinet stond toen al wel vast dat ‘ook de luchtvaart een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van de CO2-emissies’. Ook wil deze regering het vliegen over korte afstanden ontmoedigen’