Schiphol mag ongestraft boeren uitkopen voor stikstofcompensatie, Harbers scherpt wel regels aan

Schiphol moet voor de eigen activiteiten en het vliegverkeer de stikstofuitstoot in natuurgebieden compenseren. Beeld ANP

Schiphol is sinds 2019, op voorspraak van het toenmalig kabinet, bezig met het aanvragen van een Natuurvergunning voor het eigen vliegveld en voor dochter Lelystad Airport.

Onderdeel daarvan is dat de luchthaven voor de eigen activiteiten en het vliegverkeer tot 900 meter hoogte de stikstofuitstoot in natuurgebieden moet compenseren. De luchthaven doet dat bijvoorbeeld door versneld uitstoot van voertuigen op de luchthaven te verminderen door die te elektrificeren.

Maar omdat dat niet voldoende is, moet het vliegveld ook ‘extern salderen’: het teveel aan stikstofuitstoot moet gecompenseerd worden door andere uitstoters – boeren of industrie – uit te kopen. De luchthaven doet dat sinds vorig jaar en liet deze maand weten met de uitkoop van twaalf boerenbedrijven te voldoen aan de stikstofvoorwaarden.

Dat zet kwaad bloed, omdat ook voor bouwprojecten, woningbouw voorop, boeren moeten worden uitgekocht en de zogeheten PAS-melders gecompenseerd moeten worden. Doordat Schiphol daar op voorspraak van de overheid al langer mee bezig is, loopt de luchthaven vooruit op andere stikstofuitstoters en wordt bijvoorbeeld woningbouw onzekerder.

Woede in de Kamer

De Tweede Kamer nam begin november en december moties aan waarin het kabinet werd verplicht zulke uitkoop te stoppen, naar aanleiding van een affaire in Gelderland waarbij Rijkswaterstaat boeren uitkocht om een weguitbreiding mogelijk te maken.

Dat Schiphol daar toch mee is doorgegaan, leidde woensdagmiddag tot woede in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de partijen, waaronder regeringspartijen D66 en ChristenUnie, riep minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op de aankoop alsnog aan te pakken. Maar dat kan het kabinet niet, reageert Harbers woensdagmiddag.

“We weten dat Schiphol ermee bezig was, daar heeft de overheid hen ook toe opgeroepen,” zegt Harbers. “Schiphol heeft nu eenmaal een natuurvergunning nodig, dat heeft het vorige kabinet al besloten. Vorig jaar zijn daaraan aanvullende voorwaarden gesteld. Schiphol moet als initiatiefnemer optreden en stikstofuitstoot compenseren door intern en extern te salderen. Ik heb bevestigd gekregen van Schiphol dat de luchthaven de benodigde stikstofruimte heeft geregeld via de uitkoop van boeren.”

Volgens de minister weet de Tweede Kamer dit donders goed. Zo zijn Kamerleden in juli vorig jaar over de gang van zaken geïnformeerd. “Schiphol is ook veel eerder begonnen met deze stappen voor het aanvragen van een Natuurvergunning dan het moment dat de moties zijn ingediend.” De eerste motie van de Kamer dateert van begin november 2022.

Nieuwe regels

“Ik ben me bewust van de roep van de Kamer om daarin meer regie te nemen. Dat wil het kabinet ook, om te voorkomen dat andere initiatieven (zoals woningbouw, red.) ondergeschikt raken.” Het kabinet wil zo snel mogelijk samen met de provincies nieuwe spelregels opstellen.

“De moties uit de Kamer zijn bekend bij Schiphol. Maar de wedervraag was: vertel ons dan dat het nu juridisch niet mag. Ik heb zelf zowel in december als in januari aan Schiphol laten weten dat het voornemen van het kabinet is om dit met provincies vast te leggen in nieuwe regels. Maar er is geen mogelijkheid één bedrijf uit te zonderen van wat voor iedereen nu is toegestaan.”

Met terugwerkende kracht de uitkoop terugdraaien, zal niet lukken, zegt de minister. “Zolang de regels niet aangepast zijn, heeft het kabinet geen juridische grond om een bedrijf te ontzeggen wat anderen wel kunnen,” aldus Harbers. “Het is de spagaat tussen emotie en ratio. De emotie begrijp ik. Maar ingrijpen is nu juridisch niet mogelijk. Het kabinet kan een koopovereenkomst tussen twee bedrijven niet ontbinden.”

In de kou

“Ik vind dat de minister zijn handen aftrekt van iets wat ongelooflijk veel omwonenden en boeren in de kou laat staan,” zegt Suzanne Kröger van GroenLinks. “Alle verantwoordelijkheid afschuiven terwijl er een Kamermotie ligt, kan niet. De minister is zelf verantwoordelijk voor regelgeving. Ik wil weten of de minister überhaupt de moeite heeft genomen de motie uit te voeren.” GroenLinks wil dat woningbouw, PAS-melders en boeren voorgaan.

Er moet volgens Harbers door de minister van Natuur en Stikstof nog worden beoordeeld of de uitkoop van twaalf boerderijen voldoende is om de stikstofuitstoot te compenseren.