Schiphol lijdt tientallen miljoenen verlies door beperkingen

Het aantal reizigers via Schiphol verdubbelde wel, maar zonder de beperkingen was dat nog een stuk hoger uitgevallen. Schiphol moest door een tekort aan onder meer beveiligers aan luchtvaartmaatschappijen vragen hun aantallen reizigers te verminderen in het drukke zomerseizoen. Na de coronapandemie en de teruggekeerde vraag naar reizen bleek Schiphol de grote drukte niet aan te kunnen.

De luchthaven boekte wel zo’n 83 procent meer omzet dan een jaar eerder: een kleine 1,5 miljard euro. In 2021 toonde de luchtvaartsector het eerste herstel van de coronacrisis. Toen werd uit de gewone bedrijfsvoering een verlies van 287 miljoen euro geleden. Door enkele meevallers kwam de winst onder de streep wel op 104 miljoen uit. Het verlies uit de gewone bedrijfsvoering was in 2022 28 miljoen euro.

Herstel onduidelijk

Hoe het herstel zich dit jaar doorzet, weet Schiphol nog niet goed. “Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van covid, eventuele operationele beperkingen die nodig zijn en – op middellange termijn – de aankondiging van de Nederlandse regering om het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol vanaf november 2024 terug te brengen naar 440.000,” meldt de luchthaven. Schiphol wil voor de periode tot en met half mei weer een reizigersplafond instellen om te grote drukte te voorkomen.

Ook KLM heeft vorig jaar zeker 350 miljoen euro verloren als gevolg van de druktechaos op Schiphol. Doordat de luchthaven het aantal vluchten na de zomer bleef inperken, leed KLM in het laatste kwartaal van het jaar zelfs 2 miljoen euro verlies, terwijl op winst was gerekend.

