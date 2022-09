Schiphol koerst af op pijnlijke oplossingen: ‘Het gaat verder dan alleen de beveiligers’

Reizigers op luchthaven Schiphol. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Het lukt Schiphol tot nu maar niet om de druktechaos pijnloos op te lossen. Afgelopen week moesten luchtvaartmaatschappijen vanwege een aanhoudend tekort aan beveiligers op stel en sprong tientallen vluchten schrappen om te voorkomen dat de wachtrijen te lang en de terminals te vol waren. Om dat voor elkaar te krijgen, bood Schiphol maatschappijen 350 euro per geschrapte passagier.

“De afgelopen week was spannend,” zegt Robert Carsouw. “Het werd te druk en onveilig in de hallen. We moesten aan de maatschappijen vragen of ze het aantal passagiers konden verminderen door vluchten te schrappen. Daar hoort ook wat ons betreft een financiële vergoeding tegenover te staan.”

“Sommige maatschappijen zeiden: dat lukt niet. Anderen gingen akkoord met die vergoeding. Dat heeft de afgelopen week geleid tot enkele duizenden passagiers per dag minder. Het bleef een moeilijke situatie, maar in ieder geval gingen daardoor de allerscherpste kantjes eraf.”

Een noodgreep, zo verdedigt de financieel topman van Schiphol die stap. “We doen er alles aan om de problemen op te lossen. Het is ook niet zo dat we alleen geld aan zo’n maatregel besteden. We geven geld uit aan alle maatregelen die helpen.”

Tijdelijke ingreep

Het was vooral een tijdelijke ingreep. “Deze vergoeding is er tot en met zondag, niet langer. Vanaf maandag moeten de maatschappijen zich hebben aangepast aan de maatregel om tot eind oktober dagelijks 18 procent passagiers te schrappen die we eerder hebben aangekondigd. Daarmee wordt een grote slag geslagen. We verwachten dan niet meer ad-hoc te hoeven krimpen, zoals de afgelopen week.”

“Daar staat inderdaad geen vergoeding meer tegenover. Dat is een maatregel die we ruim tevoren hebben aangekondigd en door de onafhankelijke slotcoördinator is verwerkt in het aantal vluchten. Daarmee zijn de grootste problemen opgelost. Het is alleen afwachten hoe het dit weekend loopt.”

Of ook in de laatste twee maanden van het jaar het aantal passagiers gedwongen wordt beperkt, is volgens Carsouw afwachten. “De komende twee weken hebben we meer inzicht in hoeveel beveiligers we kunnen verwachten. Wij praten nu met de beveiligingsbedrijven over maatregelen om toch meer personeel te leveren.”

Volgens de financieel topman maakt een betere beloning deel uit van de ingrepen. Schiphol betaalde tot 1 september een zomerbonus van 5,25 euro per uur aan beveiligers. De dag dat die verviel, waren de rijen weer op recordlengte.

Toch klopt het – mede door vakbond FNV geschetste – beeld niet dat beveiligers massaal wegliepen nadat de bonus verviel, zegt Carsouw. “Zowel de instroom van nieuwe beveiligers als de uitstroom van bestaand personeel veranderde niet significant nadat de zomerbonus werd afgeschaft. De uitstroom nam niet toe en de groei vlakt niet af. We betalen ook nog steeds 1,40 euro extra. Alleen is die groei van het aantal beveiligers per saldo nog steeds te klein om aan onze behoefte aan beveiligers te voldoen.”

Minder werken

De zomerbonus had ook nadelige gevolgen. “Sommige beveiligers raakten toeslagen kwijt doordat hun loon plots steeg. Anderen gingen juist minder uren werken terwijl hun salaris door de toeslag hetzelfde bleef. Zulke effecten moeten we voorkomen. Maar ik verwacht dat we binnenkort naar buiten komen met maatregelen op het gebied van beloning, naast die 1,40 euro. Die rekening komt rechtstreeks bij ons. Dat is niet onlogisch, het zijn ónze beveiligers.”

Geld lost niet alles op, denkt Carsouw. “Beveiligers vinden vooral de roosters met onregelmatige werktijden zwaar. We zijn nu met de beveiligingsbedrijven bezig die roosters te vereenvoudigen, de komende paar weken. Sneller lukt niet. En we verbeteren de rustruimtes voor beveiligers, die vinden ze niet prettig genoeg.”

Vakbonden hameren er al jaren op dat Schiphol veel meer personeel in eigen dienst moet nemen, in plaats van hun werk uit te besteden. Carsouw sluit zo'n stap niet uit. “We zijn bezig met acties voor de korte termijn. Maar daarnaast kijken we de komende maanden naar ons hele operationeel model op de middellange termijn, inclusief de vraag welk werk we zelf moeten doen. Daar liggen alle opties open. Dat gaat verder dan alleen de beveiligers.”

Volgens Carsouw is de enige oplossing voor het aantrekken van meer personeel, het aantrekkelijker te maken om op Schiphol te werken. Permanente krimp van het aantal vluchten lost volgens hem de problemen op termijn niet op. Ook de door het kabinet afgedwongen krimp van een half miljoen naar 440.000 vluchten vanaf november 2023 niet.

Hard nodig

“12 procent minder vluchten betekent niet 12 procent minder passagiers. Mogelijk halen we de passagiersaantallen van 2019 weer (toen Schiphol 72 miljoen reizigers verwerkte - red.) doordat maatschappijen grotere vliegtuigen zullen gebruiken. Dan hebben we die beveiligers ook hard nodig.”

De druktechaos kost Schiphol al tientallen miljoenen euro’s. De zomerbonus en toeslag van 1,40 euro kost het bedrijf dit jaar 50 miljoen euro, de vergoeding deze week aan maatschappijen nog eens circa 3 miljoen. Vergelijkbare bedragen zijn gemoeid met het schadeloos stellen van inmiddels bijna 3000 gedupeerde passagiers. En in de eerste helft van het jaar moest Schiphol al 26 miljoen extra uitgeven aan veiligheidsmaatregelen.

“We laten een veer,” zegt de CFO. “We nemen de kosten van deze situatie echt voor onze rekening. Dat berekenen we niet door aan de passagiers, maatschappijen of aandeelhouders. En we hoeven hierdoor niet onze investeringen aan te passen. Gelukkig kunnen we dit dragen, We hebben voor corona voldoende vermogen opgebouwd. We moeten het probleem oplossen. Dan gaat ons financiële herstel maar wat langzamer.”