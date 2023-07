Schiphol kan toch al krimpen, Staat wint hoger beroep

Beeld ANP

Het kabinet wil het aantal vluchten op Schiphol terugbrengen van een half miljoen, tot 440.000 per jaar, zodat het vliegverkeer na jarenlang gedogen binnen de geluidsgrenzen past.

Aanvankelijk had die krimp eind dit jaar al moeten plaatsvinden, maar daar moest luchtvaart minister Mark Harbers schielijk op terugkomen nadat bleek dat eerst Europese regels moeten worden gevolgd, die voorschrijven dat alle alternatieven moeten worden afgewogen – en onderbouwd afgewezen – voordat tot krimp kan worden overgegaan.

Die procedure loopt momenteel. Om oponthoud te voorkomen wil Harbers eind dit jaar alvast starten met ‘experimenteren met krimp’ door het aantal vluchten 8 procent terug te brengen (tot 460.000 per jaar) een voorstel dat aanvankelijk werd gesteund door Schiphol.

Maar daar stak de kortgedingrechter in Haarlem begin april, op voorspraak van de luchtvaartmaatschappijen, een stokje voor. Ook voor tijdelijke krimp moeten de Europese regels worden gevolgd.

Tijdelijke krimpmaatregelen

Harbers tekende daartegen beroep aan aan bij het Gerechtshof in Amsterdam in de hoop alsnog volgend voorjaar alvast met tijdelijke krimpmaatregelen te beginnen. Dat lukt. Volgens het Hof hoeft het kabinet niet de Europese regels te volgen, als er wordt geëxperimenteerd met krimp.

Dat betekent dat op zij n vroegst het aantal vluchten op de luchthaven in april volgend jaar omlaag kan. De voorgenomen invoeringin november vvan dit jaar is al niet meer haalbaar.

Om dat op tijd voor elkaar te krijgen moet daarover uiterlijk op 12 september door de Tweede Kamer een besluit zijn genomen omdat anders niet wordt voldaan aan wettelijk vastgelegde termijnen en maatschappijen zich onvoldoende kunnen voorbereiden. Schiphol haakte daarbij af en kwam met alternatieven die volgens de luchthaven op termijn veel meer impact hebben.

Tijdelijke krimp loopt vooruit op de defintiieven afname van het aantal vluchten tot 440.000 die eind november 2024 is voorzien, mits het kabinet aan alle Europese voorwaarden voldoet. Half juni liep daarvoor de inspraak af, waarbij een groot aantal alternatieven werd aangedragen – zowel voor als tegen krimp.

Die moeten nu door ondermeer Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) worden beoordeeld op haalbaarheid en veiligheid. LVNL liet eerder al in Het Parool weten, daarvoor niet de capaciteit te hebben.

Krimpbesluit

Om de termijn te halen moet uiterlijk in januari 2024 een kant en klaar krimpbesluit door de Tweede Kamer worden aangenomen, zodat de luchtvaartsector volgens voorgeschreven regels in april met de beperkingen aan de slag kan. Brussel controleert daarbij of Nederland de regels correct heeft gevolgd, maar toetst de afweging niet inhoudelijk.

Mogelijk komt vervolgens de planning verder in het gedrang als bij een positief krimpbesluit opnieuw rechtszaken volgen.