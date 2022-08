Schiphol kan problemen niet oplossen: grote rijen en geannuleerde vluchten zijn nog lang niet voorbij

Nóg minimaal twee maanden in de Schipholchaos – en er is weinig geloof dat het de luchthaven de komende tijd wel lukt voldoende personeel te vinden om lange wachtrijen, inperking van het aantal reizigers en annuleringen op te lossen. Dat belooft wat voor de kerstvakantie en het wintersportseizoen.

Zo extreem als in de drukte van de meivakantie en vroege zomer is het niet meer, maar het is Schiphol ook zeker niet gelukt de wond te dichten. Terwijl augustus de laatste maand had moeten zijn met ingrepen en wachtrijen, legt de luchthaven het aantal vertrekkers nu tot november aan banden. Wachtrijen en personeelstekorten blijven daarmee het reisgenot verstoren.

De nieuw ingreep volgt op de verhoging van de passagiersgrens, afgelopen maandag, tot 73.000 reizigers per dag. Die leidde prompt weer tot een drukte-infarct. Er zijn simpelweg te veel reizigers en te weinig medewerkers.

Weliswaar stromen deze maand 200 nieuwe, hals-over-kop opgeleide beveiligers toe om passagiers en handbagage te controleren en volgen er vanaf oktober nog 80, maar is dat nog altijd ver verwijderd van de ‘circa 500’ die de luchthaven voor de zomer zei extra nodig te hebben. Ook is er nog altijd een fors tekort aan bagagepersoneel.

De ‘zomerbonus’ van 5,25 euro per uur die Schiphol nog deze maand uitbetaalt bovenop het vaste salaris heeft daarmee niet voldoende geholpen. Dat de toeslag vanaf september terugzakt naar 1,40 euro per uur, zal het probleem evenmin verlichten.

Dik aangekleed

Het blijft hoe dan ook opvallend dat er in september en oktober meer beveiligers zijn, maar dat de luchthaven dan mínder passagiers kan verwerken dan in augustus. De uitleg van Schiphol leidde dinsdag tot verbazing bij de luchtvaartmaatschappijen. “In de herfstperiode hebben reizigers meer handbagage bij zich, zoals jassen, bergschoenen en vesten. Daardoor duurt het langer voordat alle handbagage is gecontroleerd en passagiers zijn gefouilleerd.”

“Schiphol lijkt een tekort aan excuses te krijgen,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen. “Het is glashelder dat men de controle en regie kwijt is. Mijn vertrouwen dat er ooit nog een oplossing komt, is door deze nieuwe aankondiging sterk afgenomen. Schiphol zorgt opnieuw voor enorme overlast bij reizigers en inkomstenderving voor de luchtvaartmaatschappijen.”

“Schiphol geeft met deze nieuwe ingreep aan dat de problemen helemaal niet zijn opgelost,” zegt Erik Honkoop van CNV Vakmensen. “We zien echt wel dat de luchthaven zich inspant om de situatie draaglijk te maken, maar de werkdruk is zo hoog dat het ziekteverzuim stijgt en voor meer uitval zorgt. Nog steeds doen de beveiligingsbedrijven een beroep op mensen om overuren te maken. Daarmee wordt het probleem nog groter.”

Veel personeel vertrekt

Er vertrekt dan ook veel personeel. “Ik heb geen cijfers, maar onze elden op Schiphol zeggen dat nieuwkomers na een aantal weken weer afhaken. Het is echt heel zwaar werk; er is veel onvrede bij reizigers. Dat kan niet iedereen aan.” Dat de luchthaven, de vijf betrokken beveiligingsbedrijven en acht afhandelaars na oktober de benodigde mensen wel weten te vinden, is klein.”

Daarmee liggen ook in de kerstvakantie en het wintersportseizoen wachtrijen en passagiersbeperkingen op de loer. Of de situatie volgend voorjaar en zomer is opgelost zonder lange rijen en beperkingen lijkt twijfelachtig. Economen voorspellen al langer dat personeelstekorten blijvend zijn.

“Het is geen tekort aan mensen,” zegt CNV-bestuurder Honkoop, “het is een tekort aan goedkope mensen. Dat zal niet snel veranderen tenzij overheid, bedrijven en opdrachtgevers als Schiphol structureel meer betalen en Nederlanders bereid zijn meer voor hun tickets te betalen.”

Na november 2023 verandert de situatie sowieso. Schiphol moet dan van het kabinet 60.000 vluchten en daarmee rond de 10 miljoen reizigers inleveren om binnen de geluidsgrenzen te blijven.