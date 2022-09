Schiphol is even niet magisch: Burendagen voor omwonenden geschrapt vanwege drukte en chaos

Voor de coronacrisis werden elk jaar de feestelijke Schiphol Burendagen georganiseerd. Dit jaar leek het door te gaan, maar onderbemanning op de luchthaven gooide roet in het eten. Beeld Marlies Wessels

Voor afgelopen zaterdag en zondag waren, voor het eerst sinds corona, elke dag 2000 omwonenden door Schiphol uitgenodigd voor een bezoek aan de luchthaven. Naast demonstraties van onder meer de luchthavenbrandweer, vogelwacht en luchtverkeersleiding, zouden omwonenden ook informatie op kunnen doen over de luchtvaart. Het evenement was helemaal volgeboekt.

Woensdag is het evenement echter afgeblazen. Volgens een woordvoerder is het nu ‘alle hens aan dek op het vliegveld’ en kan de luchthaven het personeel en de vrijwilligers die de Schiphol Burendagen in goede banen zouden leiden, dit weekend beter gebruiken om de drukte te beteugelen.

Ze spreekt tegen dat het besluit is genomen onder druk van de aanhoudende kritiek op de lange wachtrijen die worden veroorzaakt door een tekort aan beveiligingspersoneel, of omdat een feestelijke bijeenkomst momenteel niet strookt met het gedeukte imago van de luchthaven. Schiphol werkt aan een nieuwe datum voor het evenement, maar het is niet waarschijnlijk dat de Burendagen nog dit jaar plaatsvinden.

Nieuw dieptepunt

Het lukt Schiphol maar niet om de lange wachtrijen met passagiers op te lossen. Afgelopen maandag liepen de wachttijden zo hoog op, dat het vliegveld luchtvaartmaatschappijen vroeg om op nieuwe vluchten te schrappen. Luchtvaartminister Mark Harbers noemde de chaos van maandag ‘een nieuw dieptepunt’. “Dit moeten we echt met alle macht zien te voorkomen.”

Volgens vakbond FNV is een grote reden van de chaos dat sinds 1 september de zomerbonus voor beveiligingspersoneel grotendeels is vervallen, waardoor veel beveiligers weer elders willen werken. “Bij elke nieuwe dag met chaos op Schiphol nemen steeds beveiligers het besluit om te vertrekken,” zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg. “We moeten die uitstroom stoppen.”

Schiphol zegt toe zeer binnenkort nieuwe maatregelen bekend maken om nieuwe problemen dit najaar te voorkomen.