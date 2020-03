Schiphol is al bijna volgeparkeerd en er moeten nog wel wat vliegtuigen bij

Transavia houdt haar vliegtuigen al aan de grond en ook KLM houdt een steeds groter deel van haar vloot thuis vanwege het coronavirus. Beeld ANP

Met de 83 toestellen van Transavia, die sinds maandag aan de grond staan, en het grootste deel van de 172 vliegtuigen van KLM, dat komend weekend zijn operatie sterk terugbrengt, overschrijdt Schiphol al het maximum aan parkeerruimte. Ook andere maatschappijen, waaronder Easyjet, heeft toestellen op de luchthaven geparkeerd.

“We verwachten dat het aantal geparkeerde vliegtuigen de komende periode nog sterk oploopt,” zegt een woordvoerder van de luchthaven. “Wat nu nog vliegt, kan de komende dagen worden geparkeerd. Maar we zitten op dit moment in een onvoorspelbare periode: welke vluchten gaan nog wel, welke niet?” Daardoor is onduidelijk hoeveel parkeerplek er exact nodig is.

“Vliegtuigen worden op verschillende plekken op Schiphol geparkeerd: op Schiphol-Oost, op verschillende platformen op de luchthaven waar vliegtuigopstelplaatsen zijn en aan gates. We hebben op Schiphol ruim tweehonderd plekken voor vliegtuigen om te parkeren.”

Plannen om landingsbanen te gebruiken om toestellen te parkeren zijn er nog niet. Wel kunnen op andere vliegvelden van de Schiphol Groep – Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport – ook vliegtuigen komen te staan. Luchtvaartmaatschappijen hoeven niet te betalen. “Gezien de uitzonderlijke omstandigheden hebben we besloten tot eind juni geen kosten in rekening te brengen voor het parkeren van vliegtuigen.”