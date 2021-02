Schiphol: herstel pas bij versoepelen coronaregels

Luchthaven Schiphol in drukkere tijden. Het duurt nog zeker tot 2023 voor het vliegverkeer weer op niveau is. Beeld ANP

Het luchthavenbedrijf maakte vrijdag een jaarverlies over 2020 bekend van 563 miljoen euro, nog veel meer dan halverwege vorig jaar werd verwacht. Mede door de maatregelen tegen de pandemie is Schiphol, ten opzichte van de florissante jaarwinst in 2019, per saldo 918 miljoen euro kwijtgeraakt.

De begin dit jaar door het kabinet afgekondigde vliegverboden naar Groot-Brittannië, Zuid Afrika en Latijns Amerika en de verplichting voor passagiers en bemanningen om naast de reguliere coronatests ook sneltests af te nemen, hebben grote gevolgen voor het vliegverkeer. Gisteren al beklaagde KLM-topman Pieter Elbers zich over de Nederlandse maatregelen.

Reisverboden

Volgens Schiphol is herstel dit jaar mede afhankelijk van een versoepeling van die ingrepen. Het vliegveld verwacht niet dat de passagiersaantallen eerder dan 2023-2025 naar het niveau van 2019 zullen terugkeren.

“Er zijn veel onzekerheden voor dit jaar, ” zegt topman Dick Benschop. In de loop van het tweede kwartaal, pas in het derde kwartaal kunnen we herstel inzetten. Daarmee kunnen we dit jaar uitkomen tussen de 27 en 37 miljoen reizigers uit. Wel gedreven door de verwachting dat we het virus onder de knie krijgen en het afschalen van de maatregelen. Dat aantal zal eerder lager, dan hoger uitvallen.”

“We stellen nu samen met de overheid een persprotocol samen, Welke risico’s zijn eruit welke landen. Dat zullen er in de loop van het jaar minder worden. Dan hopen we op een simpeler regime van testen en vaccineren. De reisverboden, adviezen en quarantaine moeten dan geleidelijk worden verminderd en afgebouwd.” Ook zal er volgens Benschop een nagedacht worden over een ‘vaccinatiepaspoort‘ om te kunnen reizen.

Malaise

In 2020 reisden 20,9 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een afname van 71 procent ten opzichte van 2019. Het aantal vluchten daalde bijna 60 procent tot 227.000. Ook op de regionale velden Eindhoven en Rotterdam kelderden de aantallen reizigers.

De malaise op de luchthavens van Schiphol Groep is, mede vanwege de aangescherpte kabinetsmaatregelen, nog lang niet voorbij. In januari reisden 869.000 mensen via Schiphol, 83 procent minder dan het ‘coronavrije’ januari 2020.

Amsterdam: weer geen winstdeling

Alle inkomsten op de luchthaven liepen terug, of dat nu uit de parkeerplaatsen was, het vastgoed of de verhuur van winkeltjes ‘achter de douane’. Het verlies betekent dat de aandeelhouders van Schiphol, waaronder het rijk en de gemeente Amsterdam, geen miljoenendividend ontvangen, ook niet over 2019 toen nog wel winst werd gemaakt.

De luchthaven ontving 112 miljoen euro salarissteun van de overheid, maar ontkomt niet aan massaontslagen. De luchthaven heeft honderden banen geschrapt. Ook de inhuur van extern personeel, zoals beveiligers en schoonmakers, is sterk teruggebracht.

Ook is een kwart van de investeringen uitgesteld. Wel gaf de luchthaven nog altijd 787 miljoen uit aan onder meer de afbouw van de nieuwe A-pier en vertrekhal 1.