Schiphol denkt in de meivakantie nu wel genoeg landingsbanen beschikbaar te hebben

Werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan tijdens groot onderhoud. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Dit jaar starten Schiphol en huisaannemer Heijmans pas in april met groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan, waardoor de werkzaamheden precies in de voorjaarsvakantie en de aanloop naar de zomervakantie vielen. Met een belangrijke baan buiten gebruik moest het vliegverkeer over de vier andere hoofdbanen worden verdeeld, waardoor het totaal aantal starts en landingen op Schiphol daalde.

Door het ontwerp van het banenstelsel moesten bovendien van tijd tot tijd ook de Buitenveldertbaan en de Kaagbaan, waarmee de Aalsmeerbaan kruist, buiten gebruik worden gesteld waardoor de capaciteit van de luchthaven nog verder afnam. Dat leidde er de afgelopen meivakantie toe dat maatschappijen vluchten moesten schrappen, uitstellen of verplaatsen, wat bijdroeg aan de druktechaos die toen ontstond vanwege personeelstekorten.

Winterweer

Schiphol wilde met de late start van de werkzaamheden voorkomen dat het werk vanwege winterweer stilgelegd zou kunnen worden. Dat gebeurde in 2021 toen de luchthaven de Polderbaan fors onder handen nam. Vanwege vorst moesten de werkzaamheden toen ruim twee weken worden stilgelegd, waardoor de belangrijkste baan van Schiphol toen 3,5 maanden buiten gebruik was, in plaats van twee maanden zoals bij eerder baanonderhoud.

Desondanks beginnen in 2023 de werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan toch weer in het winterseizoen, om te voorkomen dat ze doorlopen in de voorjaarsvakantie. “Omdat we de overlast zo klein mogelijk willen houden, plannen we werkzaamheden zoveel mogelijk in de meest rustige periodes van het jaar en is gekozen voor start in januari,” zegt een woordvoerder van Schiphol.

Half april, twee weken voor het begin van de meivakantie, moet de baan klaar zijn. Wel wordt tot eind juni nog gewerkt aan de installatie van het landingssysteem waardoor het aantal vluchten op de Zwanenburgbaan van tijd tot tijd beperkt zal zijn.

Kou en sneeuwval

Uitsluiten dat het werk alsnog tot in de meivakantie duurt, is onmogelijk. “Het weer heeft ook een rol in de planning: kou en sneeuwval hebben invloed op de doorlooptijd van het werk. Daar is tot op bepaalde hoogte rekening mee gehouden in de planning.”

Voorzitter Marnix Fruitema van Barin is namens de luchtvaartmaatschappijen tevreden dat Schiphol niet weer dezelfde fout maakt als dit jaar. “Al doende leert men. Maar ik hoop wel dat Schiphol op moment van werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan ruimte biedt aan een volledig herstel van de aantallen passagiers. Tot januari ligt het aantal passagiers op Schiphol aan banden om een nieuw drukteinfarct te voorkomen. De maatschappijen zijn bang dat de luchthaven die maatregel verlengt, ook om het baanonderhoud mogelijk te maken.

Groot onderhoud kan volgens de luchthaven niet langer worden uitgesteld. Landingsbanen die zo intensief worden gebruikt als op Schiphol moeten gemiddeld eens in de zeven jaar opnieuw worden bedekt. “Het plannen van onderhoud is complex,” zegt de Schipholwoordvoerder. “We plannen onderhoudswerkzaamheden zo efficiënt mogelijk, omdat we de baan zo kort mogelijk buiten gebruik willen stellen en overlast zo klein mogelijk willen houden.”

Geluidsoverlast

Vanwege het onderhoud aan de Zwanenburgbaan — waarvan de vliegroutes over Zwanenburg, Halfweg, de Zaanstreek en langs Amsterdam Noord voeren — moet het vliegverkeer immers over ander banen worden geleid wat tot meer geluidsoverlast zal leiden in IJmond, Amsterdam, Aalsmeer en Amstelveen. De vroege start is daarbij een voordeel, omdat er in de eerste maanden van het jaar altijd minder wordt gevlogen.

Schiphol stelt de onderhoudskalender voor volgend jaar binnenkort definitief vast. De vijf andere banen van de luchthaven worden gedurende het jaar een tot twee weken buiten gebruik gesteld voor jaarlijks onderhoud. Zo gaat, als onderdeel van het schema voor 2022, de komende week de Oostbaan van Schiphol, een week buiten gebruik voor regulier onderhoud.