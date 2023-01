Schiphol bouwt nieuwe kelder voor bagage, ook om koffersjouwers te ontlasten

Beeld Robin Utrecht / ANP

Het nieuwe bagagesysteem moet op termijn het bestaande systeem, dat deels onder de terminals ligt, vervangen. De oudste delen van dat systeem zijn inmiddels 30 jaar oud. Daarnaast staat de luchthaven onder druk om het werk voor bagagemedewerkers, zowel in de kelders als op de platforms te verbeteren.

“Het gaat om het renoveren en vernieuwen van de bestaande systemen,” zegt een woordvoerder van Schiphol. “Dit is een aanvulling op bestaande systemen, maar we grijpen dit direct aan om te innoveren om het werk voor medewerkers fysiek minder zwaar maken.”

In de nieuwe bagagekelder komen meer robots die ervoor zorgen dat koffers van passagiers op de juiste plek terechtkomen. Ook komen er machines die koffers vanuit de vliegtuigen kunnen laden en lossen.

Vervoer van en naar de toestellen zal vaker met zelfrijdende voertuigen plaatsvinden. Daarmee wordt ook een oplossing geboden voor het groeiende personeelstekort onder bagagemedewerkers.

Ook zullen koffers vaker in containers worden vervoerd, zodat ze niet meer handmatig geladen hoeven te worden. In grote vliegtuigen gaan de koffers al in containers in het ruim mee, maar daarvoor is in de meeste vliegtuigen voor de korte en middellange afstand, zoals de Boeings 737 waarmee ondermeer KLM en Transavia vliegen, geen ruimte.

Daardoor moeten bagagemedewerkers op hun knieën en soms liggend op hun rug het ruim in om koffers te laden en te lossen.

Nauwelijks ingegrepen

Over de arbeidsomstandigheden voor bagagepersoneel, dat in dienst is van een van de negen afhandelaars op Schiphol, wordt al jaren geklaagd. “Het punt dat niet nog meer kan, is wel bereikt,” zei een bagagemedewerker al in 2018 tegen Het Parool. Maar ondanks oproepen in de Tweede Kamer en van de vakbonden om in te grijpen, gebeurde dat nauwelijks.

Deze week meldde verantwoordelijk minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) aan de Kamer dat arbeidsinspectie SZW de afgelopen jaren zeven klachten heeft ontvangen over de arbeidsomstandigheden van koffersjouwers, maar daarop geen onderzoek instelde omdat het niet om zware overtredingen zou gaan.

Nadat bagagemedewerkers van KLM vorig jaar mei een wilde staking hielden vanwege de arbeidsomstandigheden, deed de Arbeidsinspectie alsnog onderzoek. Daaruit bleek dat er te vaak te zwaar getild moet worden met aanzienlijke kans op blessures. Ook zou apparatuur om het werk te verlichten onvoldoende worden gebruikt.

De werkzaamheden zijn daarop aangepast, maar volgens vakbond FNV is dat nog altijd onvoldoende. De plannen voor een nieuwe bagagehal zullen niet op korte termijn een oplossing bieden. Het duurt nog zeker drie jaar voor de bouw van het nieuwe koffersysteem, dat is besteld bij de Nederlandse fabrikant Vanderlande, van start gaat.

Nieuwe vertrekhal

De nieuwe bagagehal komt op Schiphol Centrum, de plek waar de luchthaven een nieuwe terminal heeft gepland om drukte in bestaande terminals op te vangen.

De bouw daarvan, net als de bagagekelder een ontwerp van Kaan Architecten, is al enkele malen uitgesteld. Vorig jaar is wel de marktconsultatie voor de vertrekhal gestart. Een bijbehorende nieuwe pier, de A-pier, staat half afgebouwd na een conflict tussen Schiphol en de aannemers

Een definitief besluit over de bouw van de nieuwe terminal is nu ook niet genomen. Maar in de bagageplannen wordt rekening gehouden met de komst van de vertrekhal op het dak van de nieuwe bagagekelder.

Schiphol verwacht de nieuwe terminal op termijn nodig te hebben. Ondanks de kabinetsplannen voor krimp van het aantal vluchten de komende vijf jaar zullen de passagiersaantallen niet significant dalen, omdat luchtvaartmaatschappijen vliegtuigen zullen inzetten die per vlucht meer reizigers kunnen vervoeren.