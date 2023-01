Schiphol belooft aanpak tekort bagageafhandelaars

Beeld ANP / Roel Burgler

Vakbond FNV uitte maandag zorgen over de beperkte capaciteit bij de bagageafhandeling. Die zou volgens de bond kunnen leiden tot nieuwe chaos op Schiphol, in navolging van de problemen die ontstonden door een personeelstekort bij de beveiliging vorig jaar. Daardoor ontstonden lange rijen waardoor sommige reizigers hun vlucht misten.

De zegsman van Schiphol benadrukt dat ook het tekort onder bagageafhandelaars niet nieuw is. Hij geeft aan dat de hele luchtvaartsector op zoek is naar personeel, naast beveiligers en bagageafhandelaars bijvoorbeeld ook naar schoonmakers. Om die tekorten een halt toe te roepen, organiseert Schiphol samen met de luchtvaartmaatschappijen binnenkort een banenmarkt.

Dat laatste is opvallend, omdat Schiphol niet direct verantwoordelijk is voor het werven van bagageafhandelaars. Dat zijn de luchtvaartmaatschappijen. Maar de problemen die als gevolg van een tekort aan personeel kunnen ontstaan, hebben wel degelijk invloed op de processen op Schiphol.

“Daarom moeten we er gezamenlijk voor zorgen dat de zaken op orde zijn,”aldus de woordvoerder. “Momenteel is alles erop gericht om alle reizigers die via Schiphol vliegen in de meivakantie op vakantie te kunnen laten gaan.”

KLM

Ook KLM geeft aan niet stil te zitten. “We werven vaste collega’s, onder meer via een landelijke wervingscampagne die deze week start. Verder werven we flexkrachten via uitzendbureaus. Elke week stromen er nieuwe mensen binnen.”

Transavia zegt op zijn beurt ‘goed contact’ te hebben met zijn afhandelaar. Met dat bedrijf zouden ook ‘duidelijke contractuele afspraken’ gemaakt zijn. “We hebben er vertrouwen in dat we reizigers dit jaar goed op reis kunnen sturen.” Corendon deelt de zorgen van FNV niet omdat afhandelaar Dnata volgens die luchtvaartmaatschappij “afgelopen zomer al heeft laten zien het prima aan te kunnen”.

Volgende week komt Schiphol samen met luchtvaartmaatschappijen en bagagehandelaars om te bespreken of er tijdens die vakantieperiode opnieuw beperkingen gaan gelden. Maar details over het aantal bagageafhandelaars dat nodig is om de continuïteit op de luchthaven te waarborgen, kunnen de partijen nog niet geven.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: