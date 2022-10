Schietpartij op Oude Turfmarkt in Amsterdam-Centrum, dader voortvluchtig, groot gebied afgezet

Politie is ook op de Oudezijds Voorburgwal aanwezig. Beeld Het Parool

De politie is op zoek naar twee donker getinte mannen van eind 20 jaar die na het incident zijn weggekomen. Een van de mannen draagt een baseball pet. Wie er gewond zou zijn geraakt is nog niet duidelijk. Een persoon in een brancard werd omstreeks 19.15 uur afgevoerd vanuit het afgezette gebied. Maar de politie kan niet bevestigen dat het om een slachtoffer van de schietpartij gaat.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig op het Rokin en de Oudezijds Voorburgwal. Ook zijn de Taksteeg en Langeburgsteeg afgesloten, een deel van het Spui en Rokin, de Langebrugsteeg en metrohalte Rokin.

AMSTERDAM: Omg Taksteeg/Rokin zijn wij op zoek naar 2 mannen. 1: do getint, baseball pet, do kleding, 2: do getint. Beide eind 20 jaar. Niet zelf benaderen, bel direct 112 https://t.co/GfdQEVH80Y — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) 18 oktober 2022

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: