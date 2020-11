Scheldende leerlingen en boa’s: onrust op scholen over mondkapjes

Middelbare scholieren dragen mondkapjes in de klas. Beeld ANP

Coördinator Elbrecht Claus van meldpuntmondkapjes.nl zei maandag in Trouw dat het dragen van mondkapjes soms leidt tot verharding op school. Ruim 170 meldingen zijn maandagmiddag al binnengekomen op haar website. “Wat in al die meldingen terugkomt, is dat scholen niet openstaan voor gesprek,” zegt Claus. “Ze worden al bij de voordeur geweerd. Ouders voelen zich niet gehoord en gezien.”

Volgens Claus komen de meldingen uit het hele land, onder meer over boa’s die bij scholen controleren en scheldpartijen tussen leerlingen en boa’s. “We hebben letterlijk een leraar gehoord die zei: wil je mij dood hebben als je geen mondkapje draagt?”

Oude gebouwen

Via haar website heeft ze nog geen meldingen uit Amsterdam ontvangen, wel zestien uit Noord-Holland. Over het algemeen leidt het dragen van een mondkapje op Amsterdamse scholen tot weinig discussie, bleek begin oktober.

Menno van de Koppel, directeur van de Amsterdamse belangenorganisatie Onderwijs Consument Organisatie, heeft een handjevol meldingen binnengekregen die gaan over ‘verschillende plekken in het voortgezet onderwijs’. Het gaat daarbij om ouders en leerlingen die zich niet prettig voelen bij het dragen van een mondkapje – maar daar zitten ook enkelen tussen die vinden dat een school te weinig doet.

Van de Koppel kan nog niet zeggen wat dat in de praktijk betekent. “Er gaat een gesprek plaatsvinden met de school over hoe nu verder. We hebben nog niet gehoord dat ze daar niet uit zijn gekomen.”

Ook is er een aantal scholen, waaronder het Amsterdams Lyceum, dat leerlingen al verzocht een mondkapje te dragen, nog voordat het een landelijke richtlijn werd. Het gaat dan om scholen die in oude gebouwen gevestigd zijn en waar leerlingen en leraren dus heel dicht langs elkaar moeten passeren. “Ik hoorde toen al dat het vraagtekens opriep bij ouders. Ze vroegen zich wel af: hoever kan een school gaan?”

Schorsing en verwijdering

Arline Spierenburg, adviseur bij belangenvereniging Ouders en Onderwijs, heeft ook al eens zien gebeuren dat scholen – buiten Amsterdam – dreigen om, zodra de mondkapjes verplicht worden vanaf 1 december, tot schorsing en verwijdering over te gaan als kinderen er geen dragen. “Dat vinden wij echt niet kunnen. Er is juist opgeroepen tot proportionaliteit.”

Spierenburg vindt het vooral zorgelijk dat er dan geen alternatief wordt geboden, zoals afstandsonderwijs. “Dan klopt het niet wat er is afgesproken: dat je in gesprek gaat met elkaar.”

Volgens Van de Koppel moet een mondkapjesplicht afgestemd worden in de medezeggenschapsraad zolang er nog geen landelijke regeling is op basis van de spoedwet en er enkel een ‘advies’ geldt. “Je zou zelfs kunnen zeggen dat de regels moeten worden vastgelegd in een leerlingenstatuut. Maar je kunt dus niet zomaar verordonneren: wij hebben het ingevoerd, punt.”