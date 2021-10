Schade door harde wind in delen van Nederland, ook veel regen

In de woonwijk Ter Leede in het Zuid-Hollandse Barendrecht heeft een windhoos in de nacht van woensdag op donderdag forse schade veroorzaakt. Beeld ANP

In Barendrecht raakten vier mensen gewond door de gevolgen van een windhoos. In het Gelderse ‘s-Heerenberg was een mini-tornado die voor zover bekend weinig schade heeft aangericht.

Windhoos

De windhoos in Barendrecht veroorzaakte forse schade. Tuinhuisjes werden vernield, bomen waaiden om en kwamen op auto’s terecht en trampolines waaiden door de lucht. De veiligheidsregio verwacht dat bewoners en hulpdiensten in de Zuid-Hollandse plaats een groot deel van donderdag bezig zullen zijn met het opruimen van de ravage. De precieze omvang van de schade is nog onduidelijk.

Behalve het natuurgeweld in Barendrecht en ‘s-Heerenberg was er ook op veel andere plaatsen onweer met soms zware windstoten. In Hoek van Holland stond volgens Weer.nl een noordwesterstorm met windvlagen met snelheden tot boven 100 kilometer per uur. “Terwijl het in Hoek van Holland stormde uit het noordwesten bereikte de wind in De Bilt slechts een windkracht 2 uit het zuidwesten,” aldus het weerbureau. Ook uit Flevoland komen meldingen over stormschade, onder meer vanuit Zeewolde en Biddinghuizen.

Vooral in het westen en noorden van het land regent het donderdagochtend hard. In Rotterdam en in de omgeving van IJmuiden was in de vroege ochtend al meer dan 40 millimeter regen gevallen.