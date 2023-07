Schade aan je huis (of auto of boot of dakterras) door storm Poly – wat nu?

Deze geparkeerde auto op de Keizersgracht bleek ook niet veilig voor storm Poly. Beeld ANP

Zomerstorm Poly was weliswaar kort, maar ook hevig – in Amsterdam gingen er zeker 115 honderd bomen omver en waren er woensdagavond in totaal al duizend meldingen binnengekomen die betrekking hadden op problemen met bomen. Onder andere op de Keizersgracht viel een boom dwars door het dak van een woonboot en aan de Weesperzijde zwiepte er bij mensen een grote iep door het raam heen.

Volgens Nationale Nederlanden waren er donderdagochtend al zo’n 600 schademeldingen binnengekomen en is twee derde daarvan afkomstig uit Noord-Holland. De totale schade loopt op tot naar schatting 50 tot 100 miljoen euro. Volgens Michel Ypma, expert woonverzekeringen van Independer, is het best verstandig je te verdiepen in stormschade – óók als je nu geen schade hebt.

1. Wanneer kun je eigenlijk stormschade claimen?

“Officieel is het een storm als de wind windkracht 9 of hoger heeft. Dan krijgt de storm immers ook officieel een naam. Maar verzekeraars zijn wat soepeler en spreken al van stormschade als er schade ontstaat door weersomstandigheden met windkracht 7 of hoger. Dat kun je voor woensdag dus al afvinken.”

2. Welke verzekeringen gaan er dan spelen?

“Voor je auto, huis en spullen heb je wel verschillende verzekeringen nodig, er is geen overkoepelende stormverzekering. Voor schade aan je huis of dingen die aan je huis vastzitten, zoals de schutting, dakpannen of zonnepanelen kun je terecht bij je opstalverzekering.”

“De meest in het oog springende schade is natuurlijk een boom die op je huis of auto valt. Als de omgevallen boom in je eigen tuin stond, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het opruimen. Stond de omgewaaide boom in de openbare ruimte, dan gaat de gemeente ermee aan de slag. In alle gevallen is het belangrijk dat als je schade hebt, je zo snel mogelijk een plan maakt met de verzekeraar voor je zelf aan de gang gaat.”

“Heb je schade aan je auto, dan hangt de vergoeding af van het soort autoverzekering. Bij allrisk ben je verzekerd voor elke schade, wat de windkracht ook is. Bij een verzekering met beperkt casco krijg je stormschade vergoed als er sprake is van minimaal windkracht 7. Als je alleen een WA-verzekering hebt, krijg je geen kosten vergoed, want dan ben je alleen verzekerd tegen schade die je bij anderen veroorzaakt.”

3. En spullen die bijvoorbeeld op je balkon of dakterras stonden?

“De losse spullen in je huis vallen onder je inboedelverzekering en ook bij schade aan voorwerpen die in je tuin horen, zoals een loungeset of parasol krijg je een vergoeding. Maar stormschade aan spullen die ‘toevallig’ buiten lagen of schade doordat je ramen en deuren tijdens de storm niet gesloten hebt krijg je niet of niet volledig vergoed.”

“Als er iets uit jouw tuin of jouw dakterras schade heeft veroorzaakt bij de buren, ben jij aansprakelijk. De schade wordt dan verhaald op je aansprakelijkheidsverzekering als je die hebt. Dat zal door de woonverzekeraar van de buren worden gedaan, als de buren de schade daar in eerste instantie hebben geclaimd.”

4. Is er iets wat je vooral niet moet doen?

“Het gebeurt weleens dat mensen meteen zelf in de herstelmodus gaan, maar dat is niet altijd in je eigen belang. Is het zo dat je met snel handelen ergere schade kan voorkomen, dan doen de meeste verzekeraars daar niet moeilijk over. Maar het is altijd belangrijk om even te overleggen.”

“Natuurlijk moet je zo veel mogelijk foto’s maken om de verzekeraar een goed beeld te geven. Het is nu superdruk dus schade-experts zullen waarschijnlijk niet meteen kunnen komen. Wat goed is om te weten: een schade-expert let er bij een inspectie ook op of je woning goed onderhouden is. Is ie dat niet, en is dat goed te zien, dan kan dat invloed hebben op je claim.”

Deze woonbootbewoner op de Keizersgracht had flinke pech tijdens storm Poly. Beeld ANP

5. Is stormschade nog ingewikkelder qua afwikkeling dan andere schades?

“Nou, het zijn vooral echt de serieuze schades: een boom op een huis of een flinke lekkage is heftiger dan een keer een vaas laten vallen. Dit soort schade kan desastreuze gevolgen hebben. Tegelijkertijd zijn dit wel precies de dingen waar je voor verzekerd bent, want het zijn dure schades.”

“Daarnaast zien we dat afgelopen jaren de bouwmaterialen en loonkosten stijgen én dit soort schades door klimaatverandering vaker voorkomen. De schadelast wordt daardoor dus ook hoger. Maar qua afwikkeling zijn er genoeg kundige experts.”

6. Hoe zit het met eigen risico?

“Dat is nog wel een dingetje bij sommige verzekeraars. Want bij de meeste verzekeraars vind je, ook als je zonder eigen risico verzekerd bent, in de poliswaarden terug dat stormschade daarvan uitgezonderd is. Dan moet je dus alsnog zelf bijbetalen, soms een paar honderd euro.”

7. Even vooruitkijken: wat kun je in Amsterdam het beste doen bij de volgende storm?

“Het zijn natuurkrachten, dus helemaal voor zijn kun je niet echt. Mijn tip zou zijn: check bij de volgende code oranje alvast even hoe je huis erbij ligt. Zet spullen in de tuin of balkon goed vast of even binnen. Dan kun je misschien erger voorkomen.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: