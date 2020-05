Schaarste: plexiglas is het nieuwe wc-papier

Plexiglas is het nieuwe toiletpapier. Beeld EPA

De 1,5 metersamenleving wordt opgetrokken uit plexiglas. De leveranciers van acrylaat – de eigenlijke naam van de transparante kunststof – worden nu al weken overweldigd door een enorme vraag die ze maar ternauwernood kunnen bijbenen. Het begon met winkels en apotheken die een hoestscherm wilden bij de kassa, maar nu worden ook kantoren voorbereid op het nieuwe normaal.

“Het is het nieuwe toiletpapier,” zegt Peter Cornelisse van DS Groep lachend. DS Groep levert ook via de Amsterdamse webwinkel Dokter Plexiglas. De levertijden lopen op. De behoefte aan een scherm komt van alle kanten, van een fietsen­fabriek tot taxi’s. “En van eenmanszaken tot nagelsalonnetjes, ze zijn zich allemaal aan het voorbereiden op het moment dat meneer Rutte zegt: jullie kunnen weer open.”

DS is een van de grotere leveranciers van op maat gefreesd acrylaat in Nederland. “Ik zeg weleens: als we vanochtend honderd ton binnenkrijgen, hebben we het aan het einde van de dag verkocht.” Nog een geluk dat ze ook transparante kunststoffen leveren. Met alleen ondoorzichtig plastic had DS net zo geworsteld met de coronacrisis als veel andere bedrijven.

Duizend bureaustoelen per week

DS is afhankelijk van de fabrieken in Duitsland en Engeland die wereldwijd de vraag naar plexiglas zien explosief zien groeien. En of dat goed blijft gaan? “Ik laat me vertellen door de producent dat daar dagelijks voor een werkweek aan orders binnenkomt,” zegt Cornelisse. “Dus over vier weken is bij de fabriek het jaar volgepland.”

Ook in andere hoeken van de economie werkt het coronavirus door. Kantoorinrichter Ahrend levert momenteel duizend bureaustoelen per week voor thuis. Het zijn ergonomisch ontworpen kantoorstoelen, want ook voor de arbeidsomstandigheden thuis heeft de werkgever een verantwoordelijkheid.

Meteen toen het virus uitbrak, kwam er al een run op alles wat met hygiëne te maken heeft. En nog steeds. De hamsterfase is allang voorbij, het wc-papier ligt weer in hoge stapels in het supermarktschap, maar nog altijd grijpt de consument vaak mis voor handgel of handzeep.

Als de piekvraag lang aanhoudt, komen ook de fabrikanten in de problemen, zegt een woordvoerder van Mosadex, de leverancier van veel apotheken en, via groothandel Holland Pharma, de drogisterijen DA en DIO. En niet eens alleen doordat de productie soms heeft stilgelegen vanwege het virus, maar botweg omdat de grondstoffen niet meer te krijgen zijn.

Shampoo en vitamine C

Kappersscharen zijn bij de drogisterijen zelfs uitverkocht. Omdat kappers nog niet aan de slag mogen, knippen we blijkbaar zelf maar. Shampoos gaan ook hard, net als vitamine C en paracetamol.

Dat kantoren en scholen zich voorbereiden om weer aan de slag te gaan, merken ze ook bij de Facility Trade Group, een grote leverancier van schoonmaakmiddelen en ‘hygiënevoorzieningen’. Desinfectiezuilen worden veel verkocht, evenals vloermatten en hesjes die oproepen om anderhalve meter afstand te houden. Het bedrijf vaart er wel bij. Aan de andere kant: normaal komt een derde deel van de omzet van de horeca en die neemt voorlopig nog maar weinig af. “En op kantoor verkopen we nu natuurlijk minder wc-papier,” zegt een woordvoerder.

Schaarste treedt op bij alcoholgels, ‘oppervlaktereinigers’ voor bijvoorbeeld tafelbladen, dispensers en desinfecterende doekjes. “Alles wat desinfecteert, eigenlijk,” aldus de woordvoerder.

De aftrek is zo groot dat het nog maar de vraag is of alle groothandels samen daaraan kunnen voldoen. “Het is voor ons niet zeker dat na de vakan­tie in elk klaslokaal een dispenser staat.”