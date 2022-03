Sauer wijkt met The Moscow Times uit naar DPG Media: ‘We moeten wel over deze oorlog schrijven’

Derk Sauer: ‘Dat je als onafhankelijk journalist moet vluchten is altijd slecht, zeker gezien de rol die propaganda op dit moment speelt in Rusland.’ Beeld ANP

“Als je journalist bent, dan moet je over deze oorlog schrijven, dat kan gewoon niet anders,” zegt Sauer dinsdagavond beslist, terwijl hij op Schiphol op zijn bagage wacht. Hij is halsoverkop uit Moskou vertrokken, de stad waar hij al meer dan 30 jaar woont, zonder te weten of hij er ooit nog terug zal keren. “Alles is op dit moment volstrekt onvoorspelbaar.”

Vorige week concludeerde Sauer al dat het niet langer verantwoord was om The Moscow Times, dat een Engelse en een Russische service kent, vanuit Rusland te maken. Door de nieuwe strenge mediaregels die daar gelden mogen de woorden ‘invasie’ en ‘oorlog’ niet meer worden gebruikt. Ook staan er in het land zware straffen en hoge boetes op het verspreiden van wat de autoriteiten nepnieuws noemen. De Russische site van The Moscow Times werd om die reden vrijdag uit de lucht gehaald.

En dus schakelde Sauer over naar plan B: het verhuizen van een deel van de redactie naar Amsterdam. DPG Media bood kantoorruimte aan en voor de journalisten die hierheen komen is in ieder geval voor de komende maanden een plek om te slapen geregeld. Zo’n tien werknemers van The Moscow Times zullen de komende dagen proberen om naar Nederland te komen om vanuit hier verder te werken. De reis zal nog een hele opgave worden, want duizenden Russen proberen het land te ontvluchten en er gaat maar een beperkt aantal vluchten, die niet in Europa kunnen landen.

Kruisbestuiving

De namen van de journalisten die naar Nederland komen blijven ook geheim. Hun families blijven daar achter, omdat er voor hen geen visum is. Sauer: “Eerst komen zeven mensen deze kant op, later zullen er nog zo’n drie volgen. De journalisten die in Rusland blijven zullen ‘ondergronds’ gaan. Zij worden onze oren en ogen.”

In welke vorm de nieuwsvoorziening wordt voortgezet, is nog niet duidelijk. Om de veiligheid van de journalisten niet te zeer in gevaar te brengen verschijnen er voorlopig geen namen meer bij artikelen. Via Telegram is de nieuwsvoorziening wel weer in de lucht, Sauer wil vanuit Amsterdam ook podcasts gaan maken. “We vinden altijd wel manieren.”

Sauer verliet zijn woonplaats Moskou met een zwaar gemoed. “Dat je als onafhankelijk journalist moet vluchten is altijd slecht, zeker gezien de rol die propaganda op dit moment speelt in Rusland. We zijn dankbaar dat we nu bij DPG Media in kunnen trekken, maar het liefst zitten we natuurlijk gewoon daar.”

Dat een deel van de redactie op de plek komt te zitten waar ook Het Parool, de Volkskrant en Trouw huizen kan wellicht voor kruisbestuiving zorgen, denkt Sauer. “Misschien kunnen de Russische en Nederlandse verslaggevers van elkaar leren. Sowieso is het fijn voor ze om andere journalisten om hen heen te hebben.”

Vanzelfsprekend

Erik Roddenhof, ceo van DPG Media, noemt het ‘vreselijk’ dat de redactie Rusland heeft moeten verlaten. Hij ‘biedt het team op deze manier graag hulp’. “We doen dit vanuit het belang van onafhankelijke en vrije journalistiek. Waar ook ter wereld,” zegt Roddenhof in een reactie. “Als collega’s in zo’n situatie terechtkomen, dan bieden wij ze vanzelfsprekend onderdak aan in ons journalistieke huis, zodat zij hun essentiële werk kunnen voortzetten. Andere uitgevers zouden waarschijnlijk precies hetzelfde doen.”