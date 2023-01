Sanquin opgelucht door toename bloeddonoren na SMS-oproep

Beeld Amaury Miller

Van paniek was geen sprake, maar Sanquin was waakzaam om de voorraden van de verschillende bloedgroepen op peil te houden. Door de griepgolf, waardoor mensen geen bloed mogen afgeven, meldden zich de afgelopen weken minder bloeddonoren.

Sanquin benaderde de geregistreerde bloeddonoren: ‘Maak alsjeblieft een afspraak, want we rekenen op je.’ De oproep werkte, zegt woordvoerder Merijn van Hasselt. “Afgelopen week hebben we gezien dat er meer donoren zijn gekomen dan daarvoor.”

Van paniek was geen sprake. “We zijn waakzaam, want er is inmiddels niet meer voor elke bloedgroep de gewenste weekvoorraad.” Voor echte problemen wordt nog niet gevreesd. Sanquin is met name op zoek naar bloedgroep B-negatief, die zeer zeldzaam is, en O-negatief, de bloedgroep die bij vrijwel geen enkel lichaam weerstand oproept en daarom veel wordt gebruikt in traumasituaties.

Voorraad van vijf tot zeven dagen

Omdat de bloedvoorziening landelijk wordt geregeld, is het niet zo dat alleen in bepaalde regio’s sprake is van een tekort aan bloed. Sanquin houdt een voorraad van vijf tot zeven dagen aan, opgesplitst naar bloedgroep. “Op basis daarvan nodigen we gericht donoren uit, al naar gelang bloedgroepen stijgen en dalen in beschikbaarheid.”

In de Randstad wordt minder trouw bloed afgegeven dan in het oosten of zuiden van het land. Daar komen de donoren vaker naar de afspraak, terwijl in de Randstad weleens wordt vergeten af te bellen als ze verhinderd zijn. Dat is lastig voor de bloedbanken, die dan niet weten waar ze aan toe zijn. Nieuwe donoren zijn altijd welkom, maar die bieden niet onmiddellijk soelaas: het duurt een paar weken van controle voordat zij voor het eerst bloed mogen geven.