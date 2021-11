Sanitair Tweede Kamer ongeschikt voor asielzoekers, kabinet overweegt gevangenissen

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Beeld ANP

BBB-fractieleider Caroline van der Plas vroeg de staatssecretaris voor Asielzaken in oktober naar het nieuwe Kamerpand te kijken. De bovenste vier verdiepingen van het gebouw aan de Bezuindenhoutseweg, naast station Den Haag CS, staan leeg. Broekers-Knol zei toen al dat het waarschijnlijk niet haalbaar is, omdat er aan de Tweede Kamer hoge veiligheidseisen worden gesteld. Er blijken nu ook praktische problemen met het sanitair. “Dat is gewoon nodig,” aldus de VVD-bewindsvrouw.

Wel kijkt ze naar andere (deels) leegstaande overheidsgebouwen. “We kijken bijvoorbeeld naar gevangenissen. Daar heb je wel goed sanitair en heeft iedereen een eigen kamertje.” SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelde daarop de gebouwen van het Europees parlement in Brussel en Straatsburg voor. “Daar heeft elke werkkamer een eigen douche.”

Meer opvangplekken

Broekers-Knol en demissionair minister Kajsa Ollongren zoeken al maanden genoeg opvangplekken om de grote toestroom asielzoekers aan te kunnen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar alle asielzoekers die in Nederland aankomen zich moeten melden, zit - net als vorige maand - weer overvol.

Al twee keer hebben de bewindsvrouwen een beroep gedaan op gemeenten en provincies. Overal in het land zijn kleine opvanglocaties ingericht, maar omdat die plekken vaak alleen tijdelijk beschikbaar zijn, zijn meer bedden nodig. Asielzoekers worden nu ook opgevangen in kazernes en in tentenkamp Heumensoord bij Nijmegen.