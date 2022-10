Sanil B.ontkent betrokkenheid bij dood Heuvelman, ondanks dna en getuigen

Toeristen op Mallorca leggen bloemen in de buurt van de plek waar Carlo Heuvelman overleed na een mishandeling. Beeld Videostill

Hij had, volgens eigen zeggen, niet gedronken. Ook was hij niet buiten zinnen. En had hij nog nooit eerder gevochten. Waarom Sanil B. (20) in juli vorig jaar op een boulevard in Mallorca, dan zeker twee keer in een nacht samen met zijn vrienden in een gevecht belandde waarbij hij de slachtoffers schopte? “Ik heb enorme fouten begaan. Ik kan niet verklaren waarom ik dat gedaan heb. Ik heb veel spijt. Was ik maar gewoon weggerend.”

Sanil B. zegt Heuvelman, die door de mishandeling overleed, niet gezien te hebben en al helemaal niet geschopt. Ook zijn vrienden zeiden de afgelopen week dat ze daar niet verantwoordelijk voor zijn. Sanil: “De rechtbank zei tegen ons: wees een vent en vertel wat er gebeurd is! Maar ik weet het echt niet, anders had ik het gezegd. Ik hoop dat iemand anders wel opstaat en het zegt. Je kunt er niet mee leven als je het weet en het niet zegt. Ik zal me nooit beroepen op zwijgrecht in deze zaak, dat kan ik niet maken tegenover de nabestaanden van Carlo.”

De zaak draait om een uitgaansnacht vol geweld tussen groepen dronken Nederlanders op de boulevard van El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen werd daar in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar zo ernstig mishandeld dat hij vier dagen later in het ziekenhuis overleed. Heuvelman lag al bewusteloos op de grond toen hij nog meerdere keren tegen zijn hoofd zou zijn geschopt.

Maar waar er van diverse confrontaties die nacht videobeelden zijn, zijn die er niet van de fatale aanval op Heuvelman. Op beelden is een deel van de vechtpartij te zien voor café Bierexpress, Heuvelman lag toen al zwaargewond op de grond. Te zien is hoe twee meisjes zich over hem ontfermden.

Getuigen

Deze week stonden negen jonge mannen uit Hilversum terecht voor het geweld van die nacht. Ze waren samen op vakantie op Mallorca. Drie van hen, Sanil B., Hein B. (19) en Mees T. (19), worden als hoofdverdachten gezien. Vrijdag was het de beurt aan Sanil om gehoord te worden door de rechtbank. Hij wordt verdacht van twee pogingen tot doodslag bij twee verschillende cafés en doodslag van Carlo Heuvelman. Twee van die schoppartijen staan op beeld, de derde niet.

Een vrouw, medewerker van een reisorganisatie, stelt wel alles gezien te hebben. Zij verklaarde dat de drie jongens meerdere keren tegen het hoofd van Heuvelman schopten, terwijl hij al op de grond lag. Haar verklaring wordt echter in twijfel getrokken door rechtspsycholoog Peter van Koppen. De situatie was volgens hem te chaotisch om daar zulke harde uitspraken over te kunnen doen.

Andere verdachten ontkennen juist weer dat het gaat om één van deze drie verdachten. Volgens een van de medeverdachten, Kaan B., begon de vechtpartij omdat Sanil door een opgefokte jongen uit de vriendengroep van Heuvelman werd uitgescholden voor ‘kankermarokkaan’. Ze kwamen tegenover elkaar te staan. Toen Sanil werd bespuugd, werd er over en weer op los geslagen.

Dna

Een belangrijke rol speelt een dna-spoor dat van Carlo Heuvelman afkomstig zou kunnen zijn. Het spoor werd aangetroffen op een schoen van Sanil en kan daarmee bewijs zijn dat hij het slachtoffer geschopt heeft. Probleem is echter dat de onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het spoor wel aantroffen, maar dat bij een contra-expertise door experts van de Universiteit Leiden het spoor niet werd gevonden.

Experts van beide instellingen gaven vrijdag meerdere mogelijk oorzaken voor dat verschil. Belangrijkste daarin is dat het dna-monster niet van erg goede kwaliteit was. De experts uit Leiden deden hun testen maanden nadat het NFI dat deed. “Dna-sporen worden er over het algemeen niet beter op in de loop van de tijd,” aldus het NFI.

Beide organisaties gebruiken andere software bij de dna-analyse. Dat kan ertoe leiden dat kleine verschillen in het begin van de analyse uiteindelijk grote verschillen in het eindresultaat opleveren, zo bevestigen beide experts.

Meineed

Deze week besprak de rechtbank in Lelystad de zaak met alle negen verdachten. Sommige zittingsdagen verliepen vol tumult. Zo werd een andere hoofdverdachte, Mees T., weer in de cel gezet. Hij was in afwachting van het proces op vrije voeten, maar hield zich niet aan de voorwaarden van die vrijlating: hij gebruikte softdrugs, wat hem verboden was. Een tweede verdachte, Martijn T., werd tijdens de zitting aangehouden voor meineed. Hij verklaarde direct na de vechtpartij naar bed te zijn gegaan, terwijl op Snapchatbeelden te zien is dat hij nog napraat met zijn vrienden over wat er gebeurd is.

Kortom: iedereen ontkende iets met de mishandeling (en daarmee de dood) van Heuvelman te maken te hebben. De zaak gaat maandag weer verder, dan worden de persoonlijke omstandigheden van de verdachten besproken. Op 17 oktober komt het Openbaar Ministerie met haar requisitoir en strafeisen.