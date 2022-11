Sanil B. krijgt zeven jaar voor doodschoppen van Carlo Heuvelman, ook celstraffen voor andere verdachten

Rechtbanktekening van de verdachten. Beeld ANP

“Zonder aanleiding gepleegd zinloos en extreem uitgaansgeweld,” zo vatte de rechter de zaak in het vonnis samen. Volgens de rechtbank was er sprake van een nauwe en bewuste samenwerking gericht op de dood van Carlo.

Sanil heeft zich volgens de rechter ongekend gewelddadig misdragen. Hij heeft tot drie keer toe mensen tegen het hoofd geschopt die al op de grond lagen. Dat hij steevast ontkent, wordt hem ook zeer kwalijk genomen. De rechtbank gelooft Sanils ontkenningen niet.

Dat Sanil B. Carlo schopte, staat vast, zegt de rechtbank. Op zijn schoen was een dna-spoor van het slachtoffer gevonden. Er moet ten minste één andere verdachte bij de dood van Carlo betrokken zijn, maar wie dat is, kan niet worden vastgesteld. Daarmee worden de andere twee hoofdverdachten, Hein B. en Mees T,. vrijgesproken van doodslag, aldus de rechtbank. Zij worden wel veroordeeld voor andere vormen van geweld.

Mees T. heeft meerdere mensen hard geslagen die nacht. Eén iemand liep daarbij een gebroken neus op. Omdat niet bewezen kan worden dat hij betrokken is bij de dood van Carlo Heuvelman, valt zijn straf lager uit dan de 8 jaar die was geëist: 30 maanden cel. Datzelfde geldt voor Hein B.: 30 maanden cel. Ook tegen hem was 8 jaar geëist.

Hoger dan geëist

Vijf andere verdachten die in juli vorig jaar betrokken waren bij diverse vormen van geweld, hoorden juist zwaardere straffen dan waren geëist. Lars H. wordt veroordeeld tot 150 uur taakstraf voor openlijk geweld. Stan F. wordt veroordeeld tot 12 maanden cel voor meerdere gevallen van openlijk geweld. Lukas O. heeft meerdere mensen geschopt en krijgt 18 maanden cel. Kaan B. krijgt 30 maanden celstraf. En Daan van S. krijgt 30 maanden cel.

De rechter zei vooraf al dat verdachte Martijn T. van alle beschuldigingen zal worden vrijgesproken. Eerder bleek al dat Martijn T. geen hoofdrol gespeeld leek te hebben bij de mishandelingen. Op één filmpje is te zien dat hij Sanil B., een van de hoofdverdachten, juist wegtrekt bij het eerste gevecht. T. deelde zelf geen klap uit. Tegen hem was ook geen straf geëist.

De rechter beseft dat straffen ingrijpend zijn en levens gaat ontwrichten. “Studies komen in het gedrang. Hier zitten jongemannen, veelal zonder strafblad die in één nacht over de schreef zijn gegaan. Maar de rechter moet ook rekening houden met de slachtoffers. Het signaal naar de verdachten moet dit zijn: dit soort zinloos groepsgeweld wordt zwaar gestraft.”

Andere slachtoffers

Daan, Kaan, Sanil, Mees, Lars en Lukas zijn volgens de rechter ook betrokken bij de mishandeling van een ander slachtoffer: Bram. Tegen hem is fors geweld gebruikt, de klappen en schoppen kwamen van alle kanten. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn. Er was een aanmerkelijke kans dat hij zou overlijden, zegt de rechtbank. Daan, Kaan, Mees en Sanil trapten ook nog door toen Bram al was gevallen en worden daarmee ook veroordeeld voor poging tot doodslag op Bram.

Hein en Sanil worden daarnaast ook veroordeeld voor poging tot doodslag op een ander slachtoffer: Javier. Dat gebeurde ook bij de vechtpartij met de groep van Carlo.

Ontkennen

De Mallorcazaak draait om een nacht vol geweld op Mallorca in juli vorig jaar tussen meerdere groepen Nederlanders. De groep van de negen verdachten uit Hilversum ging het hardst tekeer na een ‘lullige ruzie’ in een café. Meerdere mensen raakten gewond, Carlo Heuvelman het zwaarst: hij raakte in coma en overleed enkele dagen later. De groep waar Carlo toe behoorde had weinig te maken met het geweld, het geweld kwam van de groep verdachten. “Uit het dossier blijkt dat Carlo niets heeft gedaan, hij stond alleen op de verkeerde plek,” aldus de rechter.

Tegen Sanil B. werd vorige maand 10 jaar cel geëist. Die strafeis bracht Sanil tot een provocerende reactie: “Als ooit nog blijkt dat ik het niet heb gedaan, zal ik geen excuses accepteren.” Zijn vader reageerde na de uitspraak vrijdag door te zeggen dat hij hoopt dat er nog een filmpje opduikt dat Sanils onschuld aantoont. Van het doodschoppen van Carlo zijn geen beelden.

Hoger beroep

Volgens zijn advocaat Peter Plasman is hij zeer teleurgesteld. “Hij heeft altijd met klem ontkend dat hij iets met de dood van Carlo Heuvelman te maken heeft, maar wordt daar als enige toch verantwoordelijk voor gehouden. Ik ga hem volgende week bezoeken en dan gaan we bekijken of we in hoger beroep gaan.”

De drie hoofdverdachten Sanil B., Mees T. en Hein B. ontkennen steevast dat ze Carlo hebben geschopt. De andere betrokkenen wezen ook geen dader aan. De hoofdverdachten zijn vrijdag, toen ze de rechtbank binnenstapten, formeel meteen weer vastgezet, omdat de voorlopige schorsing van hun hechtenis afloopt. Datzelfde geldt ook voor Daan van S. en Kaan B., twee jongens die niet van de dood van Carlo worden verdacht, maar van ander geweld.

Nabestaanden Carlo Heuvelman: onbevredigend dat tweede dader niet aangewezen is De nabestaanden van de 27-jarige Carlo Heuvelman hebben ‘gemengde gevoelens’ bij de uitspraak van de rechtbank, zo laat hun advocaat Edwin Bosch vrijdag na afloop weten. Sanil B. (20) kreeg weliswaar zeven jaar cel voor zijn aandeel in het dodelijke uitgaansgeweld op Mallorca, maar tegen twee medeverdachten Mees T. (19) en Hein B. (19) ontbrak volgens de rechters het bewijs voor betrokkenheid bij de doodslag. “Aan de ene kant doet de uitspraak recht,” zegt de advocaat. “Er is duidelijk vastgesteld wat het aandeel was van onder anderen Sanil in het hele gebeuren. Tegelijkertijd is het heel onbevredigend dat de rechtbank vaststelt dat er naast Sanil ten minste één andere dader geweest moet zijn en dat we niet weten wie die dader is.” Dit komt niet onverwacht bij de nabestaanden binnen, legt Bosch uit. “De hele zaak hebben we al gezien dat de verdachten hun mond houden. En het voelt voor hen toch een beetje alsof ze daar nu voor beloond worden.”