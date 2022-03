Sancties tegen rijke Russen haperen: 516 miljoen afgepakt, maar nog geen vastgoed

Beeld Getty Images

Vandaag ontstond beroering toen bleek dat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) niet wist hoe Nederland de sancties tegen Russen precies naleeft.

Waar andere landen al miljarden aan bezittingen heeft bevroren, overlegde ons land povere cijfers: slechts 400 miljoen aan Russische banktegoeden waren geconfisqueerd.

Weinig gebeurd op het gebied van vastgoed

In een nieuw overzicht maakt Hoekstra dus melding van het bevriezen van inmiddels 516 miljoen euro van rijke Russen en dat voor 155 miljoen euro aan transacties is tegengehouden. Op het gebied van vastgoed is evenwel nog weinig gebeurt: daarvoor zijn volgens Hoekstra extra regelingen nodig waarover pas morgen in de ministerraad wordt besloten en pas volgende week kan worden vastgesteld.

Als nu bijvoorbeeld de uiteindelijke eigenaar van een villa of gebouw is afgeschermd door een wirwar aan firma’s kan die naam niet met een druk op de knop worden achterhaald. Dat moet straks wel mogelijk worden, maar die regeling is er de afgelopen 36 dagen dus niet geweest.

Verder zijn er vijf ‘super yachts’ in beeld die in aanbouw zijn in Nederland voor Russische afnemers. Bevriezing is volgens Hoekstra echter niet mogelijk, omdat de opdrachtgevers niet op de sanctielijst staan. Wel is van één ‘super yacht’ aangegeven dat het niet zonder toestemming proefvaarten mag uitvoeren. Dit jacht wordt onder toezicht gehouden. Waarom is onduidelijk.

Overigens is ook onderzocht of er zich in het Caraïbisch deel van ons land Russische schepen bevinden, dat blijkt niet. Zo verwonderlijk is dat niet: kort na de aankondiging van sancties voeren tal van schepen uit naar landen die niet meedoen met de sancties. Daaronder was ook de Eclips, het jacht van de Rus Roman Abramovich, die nog bij Sint-Maarten lag. Die vertrouweling van Poetin liet het schip ook snel uitvaren.

Ook is gecontroleerd of er hier Russische vliegtuigen aan de grond stonden, dat was niet zo.

Woede in de Tweede Kamer

De scepsis en woede in de Tweede Kamer zijn groot, zeker omdat nota bene donderdag de Oekrainse president Zelenski het parlement en kabinet toesprak en bedankte voor de steun.

Een boze Tweede Kamer moest kort daarna vaststellen hoe ‘onacceptabel’ en ‘gênant’ het is dat er van voortvarende uitvoering van de EU-brede sancties tegen Russen geen sprake lijkt. “Beseft de regering wel hoezeer ze voor paal staan?” hoonde Pieter Omtzigt. Hij wijst er op dat 36 dagen ná de inval door Rusland er genoeg tijd is geweest voor Russen om hun bezittingen in veiligheid te brengen, als landen talmen met het uitvoeren van sancties. De speciale unit die in het leven werd geroepen, lijkt echter nog verre van op volle toeren te draaien.

Opvallend is ook: Hoekstra heeft evenmin een ‘totaaloverzicht’ van hoeveel ambtenaren betrokken zijn bij de uitvoering van de sancties, schrijft hij de Kamer.