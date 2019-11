Salarissen hogeropgeleiden stijgen, mbo’ers hebben het nakijken

De salarissen gaan omhoog, maar die stijging vindt vooral plaats onder hogeropgeleide werknemers. Mensen met een mbo-opleiding profiteren niet. Sterker nog: in sommige gevallen zijn ze er de afgelopen jaren op achteruit gegaan.

Dat blijkt uit het Nationale Salarisonderzoek, uitgevoerd door Intermediair en Nyenrode Business Universiteit onder ruim 43.000 werknemers. De resultaten bevestigen dat de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden hardnekkig blijkt. Bij mensen met een afgeronde opleiding op wo-niveau is in 72 procent van de gevallen het salaris de afgelopen twee jaar gestegen. Op hbo-niveau was dat bij 64 procent van de ondervraagden, bij mensen met een mbo-diploma 53 procent en op lvo-niveau (Lager Voorgezet Onderwijs) ging slechts bij krap de helft van de mensen het salaris omhoog: 51 procent profiteerde van de economische groei.

Tegengestelde trends

Zo ging de helft van de mannelijke werknemers in de makelaardij met een wo-opleiding er tenminste 800 euro bruto per maand op vooruit. Het salaris van mannen in de mediasector (mbo-niveau) is in twee jaar tijd vaak nog geen 100 euro bruto per maand gestegen.

Eigenlijk zie je twee tegengestelde trends, zegt Jaap van Muijen, onderzoeker en hoogleraar psychologie bij Nyenrode. “Data tonen aan dat een opleiding ertoe doet. Hoe hoger je bent opgeleid, hoe groter de kans dat je salaris is toegenomen. Hoe lager je bent opgeleid, hoe hoger de kans dat je salaris is afgenomen.” Een directe verklaring is lastig te geven. “Ik heb me er ook over verbaasd. Er zijn veel personeelstekorten op mbo-niveau, daarom had ik wel verwacht dat de salarissen in ieder geval niet omlaag waren gegaan.”

Overigens zijn de dalingen in salarissen in alle sectoren minder sterk dan de stijgingen. Op wo- en hbo-niveau ging het salaris in 5 procent van de gevallen omlaag, op mbo- en lvo- niveau was dat 8 procent. Op de lagere niveaus bleven de salarissen ook vaak gelijk (41 procent).

Bevestiging

Onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau constateerden eerder al in afzonderlijke onderzoeken dat laagopgeleiden niet meeprofiteren van de economische voorspoed.

Ook vakbond FNV zegt zich zorgen te maken over mensen die nauwelijks baat hebben bij de economische groei. Zakaria Boufangacha, lid van het dagelijks bestuur van de FNV, liet vorige week weten: “We moeten nu de positie van laagopgeleiden verbeteren, zodat zij een sterkere positie op de arbeidsmarkt hebben als er een periode van economische neergang is.”