Saïd Razzouki: kalmer dan Taghi maar niet minder kwaadaardig

Verouderingstekening van Saïd Razzouki. Beeld Politie

Zijn oudste dochter werd wel gezien als de zwakke plek die zou kunnen leiden naar Saïd Razzouki. De twee zijn dol op elkaar en de hoop van de opsporingsdiensten was dat Razzouki zichzelf op enig moment zou verraden door contact met haar te zoeken.

Toch, hij bleef jaren ongrijpbaar.

Nu en dan kwamen tips binnen over zijn mogelijke verblijfplaats. Vaak gingen die over Midden- of Zuid-Amerika. Foto’s van Razzouki die via televisieprogramma Opsporing Verzocht werden verspreid, toen de Nederlandse autoriteiten 100.000 euro uitloofden voor de gouden tip die naar hem of Ridouan Taghi zou leiden, leken in Colombia gemaakt, of in een Colombiaans vliegtuig.

Dat hij vrijdag werd gearresteerd in miljoenenstad Medellin in noordwest Colombia, past in dat beeld.

Volgens een ingewijde hadden de autoriteiten al jaren geleden de kans gehad Razzouki te arresteren, maar hebben ze die toen verspeeld. Het zou bijvoorbeeld al een tijd bekend zijn geweest met welk paspoort hij reisde.

Groot gezin

Razzouki werd op 1 juni 1972 geboren in Marokko en kwam jong naar Nederland. Hij heeft oudere en jongere broers en zussen – van wie de oudste zus bijna zestig is. Zijn moeder overleed in 1994, waarna zijn vader hertrouwde.

In Nederland woonde het grote gezin voornamelijk in Utrecht, maar ook in Groningen. Zelf heeft Razzouki voor zo ver bekend twee kinderen, met een groot leeftijdsverschil.

Hij maakte als tiener en adolescent samen met Ridouan Taghi deel uit van de jeugdbende Bad Boys die met name in Nieuwegein en Utrecht actief was. De bende pleegde nare maar nog niet echt schokkende misdrijven zoals inbraken, maar werd ook berucht door bizarre straatraces. Dan hielden leden wedstrijden wie het snelst de Amsterdamse Straatweg in Utrecht af reed – naar verluidt de langste winkelstraat van Nederland. Of ze probeerden een trein in te halen. Volgens de overlevering vielen bij dergelijke straatraces liefst acht doden in een half jaar.

Liquidatie

Nog meer dan Taghi slaagde Razzouki er eenmaal volwassen in onder de radar te blijven. De opsporingsdiensten kregen hem eigenlijk pas goed in beeld als zware crimineel na de liquidatie van Hakim Changachi op 12 januari 2017 in Utrecht-Overvecht.

De schutters hadden Khalid ‘Imo’ H. moeten doodschieten, maar blunderden en vergisten zich in het doelwit en vermoordden flatgenoot Changachi. Twee dagen later deden enkele Amsterdamse uitvoerders een nieuwe poging, maar de scherpe ‘Imo’ zag ze en belde de politie, die de zwaarbewapende mannen na een achtervolging kon arresteren.

Eén Amsterdammer uit het groepje uitvoerders, Justin Jap Tjong (25), werd nog dezelfde maand geliquideerd, waarschijnlijk omdat hij zich na de moord op Changachi had teruggetrokken en er van was beschuldigd dat hij praatte. Dat klopte, al sprak hij met naasten en niet met de politie.

Omwenteling

De moord op Hakim Changachi zorgde voor een omwenteling. Daarbij was een vluchtauto gebruikt die Nabil B. had geleverd. Hij was een vriend van Changachi en zijn familie.

Nabil B. belandde tussen twee vuren. De nabestaanden van Changachi én zijn eigen groep die werd geleid door Saïd Razzouki en Ridouan Taghi. Die had hem opgedragen de Changachi’s te zeggen dat anderen de moordopdracht hadden gegeven die Hakim fataal was geworden.

Volgens Nabil B. wilde Taghi hem laten doodschieten, maar voorkwam Saïd Razzouki dat in eerste instantie. Uiteindelijk zag hij geen andere uitweg dan kroongetuige te worden.

Hij beschuldigt de organisatie van acht liquidaties, twee mislukte moordpogingen en de voorbereiding van later verijdelde plannen twee rivalen dood te schieten. Saïd is niet de enige Razzouki die in het megaproces-in-aanbouw Marengo is aangeklaagd. Zijn broers Zaki (40), die in Groningen woonde, en Mohamed (38) uit Utrecht behoren ook tot de verdachten.

Rovershol

De familie had in Utrecht lang de beruchte Platinum Lounge, een illegale shishalounge dat als rovershol gold en inmiddels is dichtgetimmerd. Saïd Razzouki werd voor de deur van de zaak in Overvecht eens bijna ontvoerd door leden van de organisatie van aartsrivaal Mustapha F., ‘Moes No Limit’, die in Zoetermeer lang club No Limit uitbaatte.

Mohamed was Nabils beste vriend en is woest, zo is voelbaar in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol, waar hij tijdens inleidende zittingen al meermaals de grootste moeite had zichzelf in toom te houden.

Daartoe is Saïd Razzouki volgens ingewijden veel beter in staat.

Dat lijkt ook een voorname reden dat hij zo lang voortvluchtig kon blijven terwijl hij internationaal stond gesignaleerd én er volop aanwijzingen waren dat hij in Zuid-Amerika zat, hetgeen vrijdag dus bleek te kloppen.

Voortvluchtig

Justitie slaat voorname slagen met eerst de arrestatie van Ridouan Taghi, medio december in Dubai, en nu die van Saïd Razzouki in Colombia. Met die slagen is de oorlog uiteraard nog altijd niet gewonnen. Nog steeds zijn sleutelspelers uit de groepering voortvluchtig, onder wie de Amsterdamse Surinamer Gerel Palm (36), die van betrokkenheid bij meerdere liquidaties wordt beschuldigd. Hij was op 1 maart 2017 aangehouden in Suriname, maar kon anderhalve week later ontsnappen en is sindsdien spoorloos.