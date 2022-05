S10 gaat zelfverzekerd voor plek in top 5

Beeld ANP

“Ik heb er heel veel zin in,” zo sprak S10 bij het verlaten van haar hotel tegen de verzamelde Nederlandse pers. “Ik voel me goed, ik heb lekker geslapen en ben goed wakker geworden. Ik voel me nu nog niet zenuwachtig, dat zal straks pas komen. We gaan het meemaken.”

De 21-jarige zangeres hoopt dat ze niet meer bevangen wordt door angst zoals dinsdag kort voor de halve finale. “Ik moet gewoon even loslaten wat er dinsdag is gebeurd en nu weer even helemaal op in die emotie gaan. Ik moet mezelf niet laten afleiden, gewoon gaan, gewoon vertellen wat ik wil vertellen en gewoon laten gebeuren wat er gebeurt.”

S10 kan naar eigen zeggen tevreden zijn als ze de top 5 haalt. “Liefst top 3 of nummer 1 natuurlijk, maar top 5 zou ik ook al heel sick vinden,” stelde ze. Als dat niet lukt, kan ze evengoed met ‘heel veel trots’ terugkijken.

Dat ze tussen toplanden als Spanje en Oekraïne is gepositioneerd doet S10 niet zoveel. “Ik vind dat juist heel erg vet. Het is een heel mooi rijtje artiesten.” Tussen het ‘geweld’ van de Spaanse zangeres Chanel en de gedoodverfde winnaar Kalush Orchestra kan ze helemaal zichzelf zijn. “Ik kan dan de rust pakken, mezelf laten zien in mijn kleine koepel vol emotionaliteit. Dus ik denk dat het wel goed is.”

S10 is zaterdag als elfde aan de beurt in de finale.

