Ruttes tactiek van simpelweg zetels tellen begint zich te wreken

Premier Mark Rutte en Caroline van der Plas, begin dit jaar in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Rutte werkt al jaren zonder meerderheid in de senaat. Regeren is bij hem al tijden vooral ‘optellen tot een meerderheid’. Het leidde dinsdag tot een eerste kopje koffie met BBB-leider Caroline van der Plas. Verder rekent hij – ondanks de waarschuwing voor de ‘linkse wolk’ in de verkiezingscampagne’ – op steun van links om de nieuwe pensioenwet door de senaat te krijgen.

Omdat het kabinet zich niet wil uitleveren aan links of rechts en alleen steun van PvdA en GroenLinks niet genoeg lijkt voor een meerderheid, is Volt ineens interessant als het ‘over links’ wil.

Het viel in het niet bij de overweldigende winst van BBB, maar ook Volt groeit gestaag. Daarmee is Volt het beste voorbeeld dat de uitslag van 15 maart niet kan worden uitgelegd als ‘dé kiezer wil dit of dat’. Het pro-Europese Volt is namelijk een soort anti-BBB. Vóór strenger klimaat- en stikstofbeleid. Volt is volgens het nationaal kiezersonderzoek van 2021 een partij met de jongste achterban. BBB trekt volgens peilbureau Ipsos juist vooral 50-plussers.

Linksom of rechtsom

Dat Rutte naar Volt kijkt, is logisch. Nu al steunt Volt in 93 procent van de gevallen voorliggende wetsvoorstellen. Maar of dat zo blijft? Voltvoorman Laurens Dassen: “Wij gaan geen beleid steunen zonder vooruitgang op bijvoorbeeld klimaat, stikstof of woningbouw. We steunen het kabinet niet, nu het in Brussel onderhandelt over de normen voor waterkwaliteit die we niet halen.” Volgens aanstaand Volt-senator Gaby Perin-Gopie moet de Eerste Kamer geen ‘Tweede Kamertje spelen’. Maar debat moet er zijn. “We gaan we zeker niet alleen tekenen bij het kruisje.”

Welke route op welk wetsvoorstel het kabinet ook kiest, linksom of rechtsom, er zullen dingen aan wetten moeten worden veranderd om ook oppositiepartijen deels hun zin te geven. Daarmee kan Rutte weliswaar door met zijn vierde kabinet, maar de politiek van ‘optellen tot meerderheden’ leidt niet per se tot betere wetgeving.

Staatssecretaris Marnix van Rij gaf deze week in NRC een onthutsend inkijkje in een politiek die verengd wordt tot elke partij een beetje haar zin geven. Zo is in het regeerakkoord afgesproken dat het belastingstelsel vereenvoudigd wordt. Toen Van Rij aan de coalitiepartijen vroeg wat daarmee bedoeld werd, had niemand een idee. Ook was het een verkiezingsbelofte dat spaarders voortaan eerlijk belast werden. In het regeerakkoord staat daarom dat spaargeld en beleggingen op ‘reëel rendement’ zal worden belast. Van Rij: “Als ik dan vraag: ‘hebben jullie het er goed over gehad wat reëel rendement is?’, dan is het antwoord: nee, helemaal niet.” De Belastingdienst kan het plan voorlopig niet uitvoeren.

De wens staat centraal, niet de haalbaarheid

Politici willen vooral daden verrichten. Het leidt ertoe dat politieke wensen centraal staan, niet de vraag of ze wel haalbaar zijn. En dat wreekt zich op allerlei terreinen. De wens om de klimaatdoelen hoger te leggen dan wat tijdens de Klimaatconferentie in Parijs is afgesproken, leidt ertoe dat het kabinet zich de komende weken buigt over nog strengere regels, terwijl de aanleg van warmtenetten om huizen van het gas af te krijgen nu al amper van de grond komt. Ander voorbeeld: kringloopwinkels worden opgezadeld met bureaucratie. Ze moeten geschonken spullen digitaal registreren, omdat het kabinet heling strenger wil aanpakken.

Als het kabinet niet door onderling geruzie uiteenspat, zal na Van der Plas ook Dassen op de koffie worden gevraagd door Rutte. Maar als politiek verwordt tot een simpele optelsom van zetels met cadeautjes voor elke partij die mee wil doen, dreigt iets fundamentelers uit zicht te raken. Namelijk de vraag: doet deze wet wat we ermee hadden beoogd? Of is het alleen een oplossing voor een politiek probleem? Juist voor die afweging hebben we de Eerste Kamer. Maar door de dealtjespolitiek staat die taak van de senaat onder druk. En dat schuurt.