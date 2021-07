Rutte ziet besmettingen stabiliseren, maar in de horeca ‘gaat het te vaak mis’

emissionair premier Mark Rutte en demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) in gesprek met de pers over de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Beeld ANP

Dat heeft Rutte gezegd na coronaoverleg met het kabinet. De conclusie luidt dat het aantal positieve testuitslagen ‘zich heeft gestabiliseerd en dus niet meer stijgt’, maar er zijn ook zorgen. Rutte: “Op teveel plekken in de horeca gaat het niet goed. We moeten ons echt houden aan harde voorwaarden die gelden, zoals bijvoorbeeld dat iedere gast een vaste zitplaats heeft. Het gaat op veel plekken goed, maar op te veel plekken ook niet. Ik zeg dus: houd elkaar scherp.”

Volgens Rutte wordt er toezicht gehouden, maar het gaat om ‘te veel plekken’ om goed te kunnen controleren. “Daarom doe ik een beroep op iedereen.”

Hij herhaalde verder dat thuiswerken weer de norm wordt, ‘tenzij het niet anders kan’. Ook gaat ventilatie nadrukkelijker tot het kernbeleid behoren, aldus de premier, onder meer op aandringen van de Tweede Kamer. “Het advies op werk, horeca, thuis, of op school: zorg dat er genoeg frisse lucht door het huis stroomt. We zullen instructies verstrekken over hoe je dat precies kunt doen.”

Rutte gaf verder aan dat op dit moment geen ‘aanvullende’ maatregelen nodig zijn.

Nederland ‘donkerrood’

Een deel van het demissionaire kabinet was maandag bijeen om de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus te bespreken. Het kabinet besloot onlangs om vanwege de explosief gestegen besmettingscijfers in de zomer wekelijks de cijfers te blijven bespreken en eventueel snel maatregelen te kunnen treffen. Ook de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) komen elke week bijeen en brengen zo nodig advies uit.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei na het overleg dat Nederland ‘donkerrood’ gaat kleuren op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Dat betekent dat landen vakantievierende Nederlanders kunnen verplichten tot quarantaine. “We gaan daarover in gesprek met landen of dat echt nodig is, maar uiteindelijk is het aan landen zelf.”

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op het Binnenhof voor een corona-overleg. Beeld ANP

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink opgelopen. Vrijdag was het reproductiegetal (R-waarde), dat aangeeft in hoeverre het virus zich verspreidt, al gestegen tot een recordhoogte van bijna 3 (2,91). Dat betekent dat 100 besmette mensen 291 anderen infecteren.

Ruim een week geleden heeft het kabinet enkele versoepelingen weer teruggedraaid tot 13 augustus. Op die datum neemt het kabinet weer nieuwe besluiten.

Rutte gaf maandag tevens aan dat bedrijven die omzetverlies lijden door de watersnood in Limburg, ook aanspraak kunnen maken op de steunpakketten die al ingezet worden door corona.