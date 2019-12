Rutte wil zijn reiskostenvergoeding niet terugbetalen

Mark Rutte. Beeld EPA

“Eerlijk gezegd heb ik daar toen niet zo over nagedacht, iedereen kreeg die vergoeding,” aldus Rutte vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Toch maakte hij voor zakelijk reizen vaak gebruik van een fractieauto. “Ik denk eerlijk gezegd dat als ik nu het besluit zou moeten nemen, ik geen gebruik zou maken van die reiskostenvergoeding.”



Terugbetalen wil Rutte echter niet. “Die vergoeding is ooit in de jaren ‘90 ingevoerd omdat het systeem van declaraties niet werkte. Toen was iedereen het er over eens dat zulke forfaitaire vergoedingen beter waren. Dat stond ook los van de vraag of iemand gebruik kon maken van een fractieauto.” Rutte vindt het daarom ‘ingewikkeld’ om daarom alle ontvangen reiskosten terug te betalen. “Nu ben het ik met Dijkhoff eens, maar we praten hier over een situatie van 13 jaar geleden,” benadrukt hij.



Hoeveel Rutte precies heeft ontvangen weet hij niet, maar hij denkt ‘rond de 20.000 euro’. Op dit moment is de reiskostenvergoeding 4900 euro per jaar.



Wel weigerde Rutte gebruik te maken van een wachtgeldregeling, terwijl hij daar recht op had als oud-staatssecretaris.

Wachtgeld

De afgelopen weken kwam VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in opspraak over wachtgeld en reiskostenvergoedingen die hij heeft ontvangen.



Door zijn baan als staatssecretaris en (vier weken) als minister had hij recht op wachtgeld. De fractieleider ontving jaarlijks 37.000 euro, bovenop zijn salaris van 115.000 euro als Kamerlid. Andere ex-bewindspersonen, onder wie de PvdA’ers Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen, die juist afzagen van de toelage.

Na alle ophef hierover zag Dijkhoff alsnog af van wachtgeld. Ook betaalt hij een onterecht ontvangen reiskostenvergoeding van 4900 euro per jaar terug. Die ontving hij, terwijl de VVD hem een auto met chauffeur ter beschikking heeft gesteld.

Premier Rutte steunde Dijkhoff aanvankelijk toen deze nog volhardde dat hij recht had op de extra inkomsten van het wachtgeld. “Ik sta er volledig achter dat hij dat doet.” Hij herhaalde die boodschap vanmiddag opnieuw, en wilde niet ingaan op zijn eigen overweging ervan af te zien. “Dat is een persoonlijke overweging.” Rutte noemt het ‘volledig verdedigbaar’ dat Dijkhoff de regeling had.

Toch besloot Dijkhoff zijn ‘mening opzij te zetten’ en de toelage te stoppen. Eerder ontvangen wachtgeld houdt hij overigens wel. Rutte: “Dijkhoff merkte dat zijn collega’s daar in debatten last van hadden. En dat wil hij niet. Dus hij vindt niet dat hij er geen recht op zou hebben.”