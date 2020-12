Rutte wil GroenLinks niet uitsluiten bij coalitieonderhandelingen

Jesse Klaver (GroenLinks) en Premier Mark Rutte. Beeld ANP

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD - die zaterdag vanwege corona online plaatsvindt - dienden elf VVD-leden een motie in om GroenLinks uit te sluiten. “Er is zóveel omstreden aan deze mevrouw,” klaagde VVD-lid Monique Vos over de nummer 9 op de GroenLinks-kandidatenlijst, Kauthar Bouchallikht.

Vos vindt dat de VVD niet kan samenwerken met GroenLinks als Bouchallikht niet van de lijst voor de Tweede Kamer wordt gehaald. “Deze mevrouw is gelieerd aan het Moslimbroederschap, er duiken foto’s op waar ze met hakenkruizen te zien is in demonstraties. Dit staat zó haaks op alles waar de VVD voor staat.”

Voordat de motie in stemming werd gebracht, nam VVD-leider Rutte het woord. Hij deed een oproep aan de leden om de motie te verwerpen. “Bij veel partijen zie ik dingen waarvan ik denk: wat doen ze nou? Maar tegelijkertijd zijn de problemen in Nederland zó groot dat we samenwerking moeten zoeken.”

77 procent tegen

Volgens Rutte is het ‘onverstandig’ om GroenLinks uit te sluiten. “We zitten midden in de coronacrisis. Het is onze taak om samen te werken.” De VVD-leider verwees naar samenwerking van afgelopen week met de SP, om de omstreden stikstofwet van het kabinet aan een meerderheid te helpen. “Samenwerken hebben we de afgelopen jaren steeds gedaan.”

Na het betoog van Rutte stemde 77 procent van de VVD-leden tegen de motie. Een kwart van de 619 leden wilde GroenLinks wél uitsluiten bij eventuele coalitieonderhandelingen.

Kritiek

Bouchallikht ligt onder een vergrootglas sinds ze werd gepresenteerd als de nummer 9 op de GroenLinks-kandidatenlijst. Zo wordt ze bekritiseerd vanwege haar bestuursfunctie bij Femyso. Die islamitische jongerenorganisatie zou banden hebben met de omstreden Moslimbroederschap. Bouchallikht zei daarvan nooit wat te hebben gemerkt. “Ik wil ook niets te maken hebben met dat gedachtegoed.”

Verder kwamen afgelopen week foto’s naar buiten waarop is te zien dat ze aanwezig was bij een demonstratie in 2014 tegen geweld in de Gazastrook, waar Israël werd vergeleken met nazi-Duitsland. Bouchallikht noemde dat op Twitter ‘ontzettend pijnlijk’. “Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta,” zei ze.