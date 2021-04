Rutte wil door: ‘Ik ben strijdbaar’

Demissionair minister president Mark Rutte. Beeld ANP

Ook zei hij dat de afgelopen dagen hem wel wat doen. “Maar we staan in Nederland voor grote problemen: met corona, hoe we na corona het land met elkaar weer opbouwen.”

Strijd om ideeën

Bij de formatie moet het daarom ‘om de inhoud’ gaan. “Redelijke partijen onderhandelen, sluiten dan compromissen, dat is een strijd om ideeën. Het is een goede traditie dat het personeelsbeleid, die de partijen naar voren schuiven, aan de partijen zélf is.”

En de VVD geeft Rutte de ‘volledige steun’, laat de partijtop vandaag weten. Partijvoorzitter Christianne van der Wal en waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans erkennen in een gezamenlijke verklaring dat er fouten zijn gemaakt. “Waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn. En dat er van fouten geleerd wordt. Dat geldt voor onze partij en dat geldt in de eerste plaats voor Mark Rutte zelf.”

Open vizier

Zij benadrukken dat Rutte de man is die Nederland tien jaar lang door verschillende grote crises heeft geloodst. “Die met open vizier politiek bedrijft en vele partijen en meningen heeft weten te verbinden in oplossingen voor Nederland.” Eerder spraken ook andere VVD’ers hun steun uit voor Rutte.

De positie van Rutte staat ter discussie nu steeds meer partijen niet meer met hem om tafel willen voor de vorming van een nieuw kabinet. Alle oppositiepartijen steunden donderdag- op vrijdagnacht de motie van wantrouwen die werd ingediend in het debat over de Ollongren-notitie. Vandaag liet ook de ChristenUnie, die al vier jaar samenwerkt met Rutte, weten dat niet nogmaals te willen doen.

Ruttes VVD werd met 34 zetels de grootste partij, Rutte kreeg zelf 1,9 miljoen stemmen. Zonder de VVD is het vormen van een coalitie lastig, er zijn dan minimaal zeven partijen nodig. Zelf zegt Rutte een positie als oppositieleider ook niet uit te sluiten.