Rutte: ‘Weinig optimistisch over versoepelingen coronamaatregelen’

Demissionair premier Mark Rutte tijdens het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe spoedwet over de avondklok. Beeld ANP

Het kabinet maakt dinsdag bekend hoe het verder moet na die datum. “Ik ben weinig optimistisch over wat ons te doen staat de komende weken,” aldus de premier tijdens het debat over de avondklok.

De premier is bezorgd over de oplopende besmettingscijfers, met name van de Britse variant die besmettelijker is dan het al bestaande virus. “Deskundigen zeggen dat 70 procent van de nieuwe besmettingen met die mutant is,” zegt Rutte. Alle modellen wijzen er volgens hem op dat de derde coronagolf eraan komt, zij het iets later dan gedacht. “Het is razend spannend.”

Overleg

Rutte zei wel dat er nog wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs en of er iets mogelijk is voor de economie, ‘maar het is de vraag of dat kan vanaf 2 maart’. “Ik ben er niet heel vrolijk over.”

Ook kijkt het kabinet dinsdag of de avondklok van kracht moet blijven tot 3 maart. Het straatverbod in de avond en nacht heeft samen met de bezoekregeling van hooguit één persoon per dag een dempend effect, zegt Rutte.

De komende dagen is er nog overleg van deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), het Veiligheidsberaad van burgemeesters en van het kabinet. Vrijdag is er crisisoverleg met de bij de coronacrisis betrokken ministers. Ook zondag komen zij weer bij elkaar in het Catshuis.

Onderwijs

Het kabinet zit met de opening van de scholen in de maag. Betrokkenen melden dat als middelbare scholen weer open kunnen op 1 maart, dat niet gebeurt op de oude vertrouwde manier. Een ingewijde noemt het ‘niet onwaarschijnlijk’ dat de scholen weer gedeeltelijk open kunnen op 1 maart: “Er is breed besef dat hier snel een ei over moet worden gelegd.”