Rutte: we hebben de ruimte verdiend, mensen mogen buiten weer samenkomen

Premier Mark Rutte tijdens de persconferentie na afloop van het overleg van het crisisteam van het kabinet over de coronacrisis. Beeld ANP

Buiten mogen grotere groepen mensen weer bij elkaar komen, op gepaste afstand. En vanaf 25 mei kunnen alle verpleeghuislocaties zonder besmettingen weer een bezoekregeling opzetten. Ook mogen ouderen thuis dan weer mensen ontvangen.

Omdat het coronavirus nog niet opvlamt, kan het kabinet daarvoor groen licht geven. Het wordt in de geopende publieke gelegenheden toegestaan om met 30 mensen te verblijven, exclusief personeel. Wel moet gecheckt worden of gasten niet ziek zijn. En iedereen houdt anderhalve meter afstand, behalve gezinnen.

Rutte: “Ik wil benadrukken dat we de ruimte met elkaar hebben verdiend. Versoepeling van de maatregelen maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden.”

De bewindslieden die het meest te maken hebben met de coronacrisis, hebben wel besloten dat de horecazaken niet eerder dan maandag 1 juni (tweede pinksterdag) vanaf 12 uur open mogen, ondanks druk vanuit die branche om daar ook de zondag (eerste pinksterdag) bij te trekken. De burgemeesters wilden dat echter niet.

De premier begrijpt dat de belangen groot zijn. “We moeten echter oog houden voor het grotere geheel. Helaas kunnen niet alle wensen worden vervuld. Elke versoepeling betekent meer mensen op straat en meer drukte in het openbaar vervoer. Als een tweede lockdown nodig wordt, is dat nog veel slechter voor onze economie. Het blijft werk in uitvoering.”

Scholen verder open

Vanmiddag lekte ook al uit dat de basisscholen en de kinderopvang op 8 juni weer helemaal open kunnen, mits het aantal besmettingen met het coronavirus binnen de perken blijft. Kinderen kunnen weer op normale dagen terecht.

Op 2 juni gaat het voortgezet onderwijs weer open, in beperkte vorm. Scholen krijgen zoveel mogelijk ruimte om tot werkbare afspraken te komen binnen de anderhalve meter, maar ze moeten wel weer fysiek onderwijs geven. Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf 15 juni kan het hoger onderwijs weer leerlingen op locatie toetsen.

Als mensen weer naar de film of het terras gaan en scholieren weer door de gangen drommen, kan het virus misschien weer om zich heen grijpen. Daarom heeft ‘coronaminister’ Hugo de Jonge een ‘bedieningspaneel’ ontworpen.

Dat dashboard laat zien hoe de strijd tegen de epidemie ervoor staat en welke maatregel het kabinet neemt als het virus weer de kop opsteekt. Dan zouden misschien in een bepaalde regio de terrassen toch weer dicht kunnen gaan, wordt reizen met het ov ingeperkt of wordt een ander advies of andere maatregel aangescherpt.

Geen besluit over sportscholen

Overigens komt er nog geen besluit over heropening van de sportscholen eerder dan 1 september, zoals die branche graag zou zien. Sportminister Van Rijn wacht eerst een OMT-advies daarover af, dat volgende week moet verschijnen.

Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer een volledige dienstregeling. In het ov moeten reizigers vanaf dan mondkapjes dragen.

Rutte gaf nog groot compliment aan jongeren. “Dit doet iets met je. Niemand weet precies hoe ons land er komende tijd uit gaat zien. Jullie moeten daarover gaan meedenken en meepraten. Daarom daag ik jullie uit. Kom met ideeën, lever kritiek, liefst opbouwend. We moeten met elkaar naar de beste oplossingen zoeken.”