Rutte vreest herhaling van het zomerse coronascenario

Het kabinet waakt voor al te veel optimisme nu het aantal coronabesmettingen daalt. Als we niet uitkijken, geven we elkaar ‘een derde golf cadeau met kerst’. Dat was de les van deze zomer.

De boodschap van het kabinet was gisteravond streng, met maar een snippertje hoop. Het strenge deel: we zitten in elk geval nog tot half januari vast aan fikse coronamaatregelen. Het sprankje hoop: mogelijk kunnen enkele restricties vanaf half december ‘voorzichtig’ versoepeld worden.

Al is het kabinet huiverig. Afgelopen zomer leerde het een harde les. Premier Mark Rutte wees er nog eens nadrukkelijk op tijdens zijn zoveelste persconferentie over de coronaepidemie: “Na de eerste golf hadden we vanaf 1 juli een sfeer van: het is wel zo’n beetje voorbij.” Nederland ging op vakantie, de regels werden minder strak gevolgd en veel sneller dan gedacht kwam de tweede virusgolf over ons land.

En toen het aantal besmettingen weer toenam, had het kabinet eerder steviger moeten ingrijpen, herhaalde Rutte nog maar eens. Die fout zal het kabinet niet nog een keer maken. Hoewel het aantal besmettingen al weken daalt, hamert het vooral op de gevaren.

Dubbele boodschap

Het is daarom een dubbele boodschap die Rutte en minister Hugo de jonge (Volksgezondheid) afgeven. Enerzijds predikt het kabinet optimisme: we kunnen het nog wel op onze buik schrijven dat we met Sinterklaas alweer met de hele familie samen kunnen zijn, maar met kerst kan er ‘heel misschien’ weer wat meer.

Zo hintte De Jonge er voorzichtig op dat er tegen die tijd misschien weer meer bezoek dan nu bij elkaar mag komen, of dat er misschien weer een deel van de horeca (bijvoorbeeld de restaurants) open kan. “Of zelfs allebei.”

Anderzijds probeert het kabinet het optimisme juist te temperen. Volgens De Jonge is er nog niets met zekerheid te zeggen. En Rutte haast zich te zeggen dat Nederland ‘geen eiland’ is. “Kijk naar de landen om ons heen. Ik sprak met mijn Duitse collega. Daar denken ze aan strengere maatregelen, niet aan versoepelingen. Kijk naar wat er in Zweden gebeurt. En in Luxemburg komt zelfs een lockdown.”

Koorddansen

Het is koorddansen voor het kabinet. Als de ontwikkeling van de coronaepidemie in ons land zich voortzet zoals de afgelopen weken, dan is het virus half januari weer beheersbaar, verwacht De Jonge: maximaal 1200 nieuwe besmettingen per dag en maximaal drie mensen per dag die worden opgenomen op de intensive care. Tot die tijd blijven de huidige maatregelen van kracht: horeca dicht, geen publiek in stadions, geen evenementen, een alcoholverbod na 20.00 uur.

Maar tegelijkertijd maakt het kabinet zich ook zorgen over wat Rutte ‘de spankracht van de samenleving’ noemt. In het Catshuis is zondag nog gepraat over het risico dat bijvoorbeeld jongeren het niet meer zo lang volhouden. Dat ze met oud en nieuw dan toch massaal feest gaan vieren samen waardoor er zo – ondanks de maatregelen – toch weer een nieuwe besmettingsgolf ontstaat.

Chagrijn

Om enig chagrijn te verdrijven hoopt het kabinet de quarantainetijd te halveren. Vanaf 1 december kunnen ook mensen zonder klachten, maar die een melding krijgen dat ze in contact zijn geweest met iemand die besmet was, zich ook laten testen.

Tot nu toe kon dat niet. Straks kunnen die zich dan op de vijfde dag na die melding laten testen. Als ze niet besmet blijken, hoeven ze daarna niet meer in quarantaine te blijven. Nu moeten zij voor de zekerheid nog tien dagen binnen blijven. Ook wordt met de evenementenbranche en met bedrijven gezocht naar mogelijkheden om met meer testen ook meer dingen door te laten gaan.

Toch hoopt het kabinet vooral vurig dat het half december de touwtjes licht kan laten vieren. Op 8 december willen Rutte en De Jonge weer een nieuwe persconferentie geven. Maar de maatregelen te veel versoepelen, kan het kabinet ook weer niet. De Jonge: “We moeten wel zorgen dat we elkaar met kerst geen derde golf cadeau doen.”