Rutte vindt ‘van alles’ van kritiek Kaag, maar wil energie richten op totstandkoming kabinet

Wopke Hoekstra (CDA), Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) en Mark Rutte (VVD) tijdens het debat over het eindverslag van de vastgelopen formatie. Beeld Bart Maat/ANP

“Ik wil al mijn energie richten op de totstandkoming van een kabinet,” zei Rutte in antwoord op vragen van PVV-voorman Geert Wilders. “Elk uur dat ik besteed aan commentaar kan ik niet steken in het bevorderen van een kabinet.”

Kaag haalde maandagavond in de H.J. Schoo-lezing hard uit naar Rutte, zonder overigens zijn naam te noemen. Zo hekelde zij het ‘regelen en ritselen zonder visie’ en het ‘binnenskamers spelletjes spelen met partijpolitieke emotie’. Ook gaf ze in in haar toespraak af op ‘degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is’, daarmee impliciet verwijzend naar het taalgebruik van Rutte.

Aframmeling

Volgens Wilders heeft Kaag met haar toespraak de premier een ‘politieke aframmeling’ gegeven, die Rutte niet onweersproken kan laten. “Het zal je maar gezegd worden. Daar kunt u toch niet mee verder? Dat wordt nooit meer iets tussen jullie,” aldus de PVV-leider.

Rutte liet zich echter niet vermurwen. Als voorman van de grootste partij zegt hij zich verantwoordelijkheid te voelen voor de volgende stappen in de formatie, nu dat proces tot dusver vruchteloos is gebleken. “Het is van groot belang dat deze formatie in een versnelling komt.” Rutte verwees daarbij naar de ‘onvrede in het land’ over de trage voortgang.