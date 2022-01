Rutte verwijt zichzelf eigen rol in kwestie-Sahla: ‘Te laat in verdiept’

Beeld ANP

Sahla kon ondanks een veroordeling voor haar deelname aan de Hofstadgroep tafelvoorzitter worden van een werkgroep die de fractie adviseert. Zij werd door VVD-coryfee Frits Bolkestein geïntroduceerd en bezocht ook Rutte in het Torentje.

Binnen de VVD was het advieswerk van Sahla nooit een probleem, tot PVV-leider Geert Wilders hierover begin december voor het eerst aan de bel trok. Vervolgens werd afgelopen week besloten dat Sahla haar advieswerk staakt, wel blijft ze lid van de partij.

‘Na aan het hart’

Volgens Rutte is het niet Sahla’s veroordeling geweest die hem en andere leden van de partijtop ‘ongemak’ bezorgden. “Iedereen verdient een tweede kans,” stelde hij na afloop van de ministerraad. “Het probleem is dat haar spijtbetuiging over wat toen gebeurd was nog niet eerder was uitgesproken.”

Sahla heeft nu alsnog haar spijt betuigd over haar verleden. Dat betekent echter niet dat zij over een tijdje haar advieswerk op het gebied van terrorisme alsnog zou kunnen hervatten. In die functie keert zij niet meer terug, stelde Rutte, ook al liggen haar inhoudelijke opvattingen over deradicalisering en terreur hem ‘na aan het hart’.