Rutte: terrassen open, avondklok afgeschaft en thuis twee gasten ontvangen

Beeld ANP

Het kabinet neemt ‘een risico’ door nu coronamaatregelen te versoepelen, maar ‘zonder risico’s gaat het niet’, zei demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie. “Maar de risico’s moeten wel verantwoord zijn.” Dat is het volgens hem.

Rutte voegde daaraantoe: “Het besluit is wel ongelofelijk spannend.” Hij sprak ook van een balanceeract en erkende ‘dat er niet ongelofelijk veel’ ten gunste ‘is veranderd in de cijfers’. “Maar wel net genoeg.” Volgens hem komt met name de daling van het aantal ziekenhuisopnames ‘in beeld’, waardoor het kabinet toch de eerste stap aandurft van het 6-stappenplan naar een ‘normale zomer’.

Stap

Dat betekent dat vanaf woensdag 28 april de avondklok stopt en terrassen open mogen van 12 uur ’s middags tot 6 uur ’s avonds. Per terras zijn maximaal vijftig gasten toegestaan.

Winkels mogen tot 20.00 uur klanten welkom heten, ook zonder afspraak. Weekmarkten krijgen weer groen licht en theorierijexamens gaan weer opgestart worden. Bij begrafenissen mogen weer 100 genodigden zijn, in plaats van 50. Thuis kunnen weer twee gasten worden verwelkomd, in plaats van één.

De versoepelingen komen opmerkelijk genoeg juist op een kwetsbaar moment: het R-getal ligt weer boven de één, vandaag zagen ziekenhuizen de hoogste instroom (+327) sinds eind vorig jaar. Het kabinet stelt steeds dat ‘de ziekenhuiscijfers’ de versoepelingen wel mogelijk moeten maken.

Maar rekenmeesters van het RIVM en de ziekenhuizen zien een afvlakking. Dat laat het kabinet zich geen twee keer zeggen. “Dit is een voorzichtige en spannende, maar belangrijke eerste stap. We moeten het land stap voor stap van het slot halen. Uiteraard kijkend naar de risico’s, maar we moeten ook kijken naar welke maatregelen het zwaarst over de samenleving drukken.”

Seinen op groen

Hoewel de besmettingscijfers nog relatief hoog zijn, staan diverse seinen toch op groen, stelde het kabinet maandag. In het Catshuis kregen bewindslieden zondag ‘lichtpuntjes’ voorgespiegeld, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD): “In de ziekenhuizen is het nog razend druk, maar we zien wel een afname in het dagelijks aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt.’’

Maandag turfde het RIVM ruim 7000 nieuwe infecties, in de ziekenhuizen liggen nu 2544 coronapatiënten, 66 meer dan zondag. Daarvan liggen er 813 op de IC (5 meer dan een dag eerder).

Ook beddencoördinator Ernst Kuipers ziet een afvlakking van de groei. “We hebben een afbuiging van het aantal nieuwe opnames per dag,” zei Kuipers (Erasmus MC, Landelijk Netwerk Acute Zorg). “Het lijkt er sterk op dat we over de piek heen zijn wat betreft het aantal nieuwe opnames. In deze fase komt het moment om na te denken hoe je voorzichtig stapsgewijs bepaalde maatregelen kunt versoepelen.”

Glas

Dat laat het kabinet zich geen twee keer zeggen, zo lijkt het, na weken waarin het steeds een halfleeg glas afwisselde met een halfvol glas. Twee weken geleden lekte uit dat 21 april een eerste grote versoepeling mogelijk was, vorige week dinsdag moesten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) melden dat het er niet in zat. Ook afgelopen vrijdag waren zij nog somber, maar nieuwe prognoses van het RIVM bieden nu alsnog ruimte voor een ‘roze bril’: “De modellen gaan de goede kant op,” meldt een lid van het Outbreak Management Team.

Maandag haalde de burgemeester van Breda wel een streep door het grootse en omstreden Fieldlab-experiment van Radio 538 met 10.000 bezoekers. Na fel verzet van onder meer zorgpersoneel komt er geen vergunning voor het testfeest.

De Fieldlabs gaan wel door, besloot het kabinet dinsdag, al is er een armslag: als er meer dan 900 besmette personen op ic liggen, worden de projecten stilgelegd.

Terugslag

Betrokkenen gaan ervan uit dat de terugslag minder heftig wordt als de aantallen infecties en ziekenhuisopnames toch weer oplopen na versoepelingen. Met honderdduizenden vaccinaties per week, steeds meer mensen die het virus hebben gehad en een seizoenseffect zal een ‘vierde golf’ lager uitvallen dan de eerdere drie hausses, verwachten kenners.

Vorige week lanceerden Rutte en De Jonge een ‘openingsplan’, waarbij Nederland via zes stappen met versoepelingen tot een ‘normale zomer’ moet komen. Stap één daarbij zijn de versoepelingen van 28 april. Als daar vandaag alsnog een streep door moet, zou dat tot grote teleurstelling leiden.