Rutte somber over versoepelingen: ‘Het ziet er gewoon niet goed uit’

Premier Mark Rutte. Beeld ANP

De uitspraak komt een paar dagen voordat het kabinet een knoop doorhakt over de komende periode en de kerstvakantie. Voor dinsdag, als er weer een persconferentie van Rutte en De Jonge is, krijgt het kabinet nog ‘de nodige adviezen’, onder andere van het Outbreak Management Team (OMT).

Kerstvakantie

Rutte zei zelf niet de indruk te hebben dat het zin heeft om de kerstvakantie met een week te verlengen, wat het OMT eerder opperde. “Het beeld wat ik daar nu van heb is dat deze maatregel geen dramatisch effect heeft.” Wel zegt hij dat dit volgende week dinsdag weer anders kan zijn. Alleen de bovenbouw van middelbare scholen sluiten, ziet hij in elk geval ‘niet gebeuren’.

Na het ‘niet zo vrolijke nieuws’ over de besmettingscijfers die niet echt dalen, is er volgens Rutte wel ‘goed nieuws’ over vaccins. “Wat dat betreft staan we echt aan de vooravond van een nieuwe fase van de pandemie.” In de eerste maanden van 2021 rekent Rutte op zeker 1 miljoen doses van farmaceut Pfizer/BioNTech en 400.000 van Moderna, míts de vaccins worden goedgekeurd. Daarmee zouden 700.000 Nederlanders kunnen worden ingeënt, omdat er twee prikken nodig zijn.

Verlies aan vaccins

Toch rekent Rutte erop dat de eerste zendingen slechts genoeg zullen zijn voor 650.000 landgenoten. Dat komt omdat hij ‘een stuk verlies’ verwacht vanwege ‘de complexe logistiek’ rond het Pfizer-vaccin, dat bij temperaturen tussen de -80 en -70 graden bewaard moet worden. Als daar iets misgaat, kunnen de vaccins onbereikbaar worden. “Dat is zo’n 10 procent en dan hou je er 900.000 over en je moet twee keer prikken,” zei Rutte.

Om het vertrouwen in het vaccin te vergroten, is Rutte best bereid om voor de camera’s gevaccineerd te worden. “Dat wil ik best doen als dat helpt, maar het zal nog maanden duren voor ik aan de beurt bent.”

De premier benadrukte geen onderliggende ziektes te hebben, waardoor hij in de eerste periode niet in aanmerking komt voor een vaccin. Ouderen, mensen met een aandoening als diabetes of astma en mensen die in de zorg werken, komen het eerst in aanmerking voor een vaccinatie.