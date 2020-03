Rutte reikt RIVM de hand na oproep om geen handen meer te schudden

Het kabinet hield maandagavond crisisberaad over de aanpak van het coronavirus. Premier Rutte hield aansluitend een persconferentie, samen met Jaap van Dissel namens het RIVM. Beeld ANP

Rutte schudde vol overtuiging de hand van RIVM-directeur Jaap van Dissel, waarna het tweetal zich realiseerde dat het juist de bedoeling was om dat niet meer te doen. ‘Oh nee sorry dat mag niet meer! Over, over’, aldus Rutte.

Om alsnog formeel afscheid van elkaar te nemen, besloten de mannen om elkaars ellebogen tegen elkaar aan te stoten. Daarmee speelde Rutte in op een andere oproep die hij tijdens de persconferentie deed, namelijk het niezen in de elleboog. Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via deeltjes die in de lucht hangen: het niezen in de elleboog zou de verspreiding kunnen temperen.

Rutte maakte ook bekend dat de aangekondigde maatregelen in Noord-Brabant langer van kracht blijven. Tot aankomende maandag moeten inwoners van de provincie bij lichte klachten, zoals verkoudheid en koorts, thuisblijven. Ook moeten Brabanders hun sociaal contact beperken.