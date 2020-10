Rutte over vakantie koning: ‘Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid’, aldus Rutte, die toegeeft dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt.

De herfstvakantie van koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de Griekse zon duurde exact één etmaal. Per KLM-lijnvlucht vlogen ze gisteravond terug vanuit Athene, nadat hun reis naar de Griekse vakantievilla gisteren voor een ongekende nationale ergernis had gezorgd.

Willem Alexander en Maxima zijn inmiddels teruggekeerd op Huis ten Bosch. Het koningspaar is naar verwachting met het hele gezin teruggekeerd. Op foto’s van het blauwe busje waarmee het paar aankwam, is in ieder geval te zien dat dochter Alexia, met mondkapje, haar ouders vergezelt.

Reisadvies

Omdat het reisadvies voor het Griekse vasteland, waar de villa staat, niet op code oranje staat, mocht de reis naar Griekenland strikt formeel gemaakt worden. Tegelijkertijd roepen leden van Willem-Alexanders regering de Nederlandse bevolking met man en macht op zoveel mogelijk thuis te blijven in de strijd tegen het coronavirus en vooral niet naar het buitenland te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is. Dat het hoofd van die regering wel voor een plezierreis naar Griekenland vloog, zorgde voor felle reacties in het hele land én in politiek Den Haag.