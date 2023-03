Rutte over inzet waterkanon bij protest op A12: ‘Eigen schuld, dikke bult’

De politie zet het waterkanon in tegen actievoerders van Extinction Rebellion (XR) die zaterdag de Utrechtsebaan blokkeerden. Beeld ANP

Rutte benadrukt wel het belang van het recht om te demonstreren. Dat hoort volgens hem bij een democratie. Maar de betogers hadden zich volgens hem aan de aanwijzingen moeten houden. “En als de politie zegt dat je weg moet, dan ga je weg.”

Extinction Rebellion zelf kijkt deels tevreden terug op de klimaatdemonstratie zaterdag, waarbij de A12 in Den Haag werd bezet. Tegelijkertijd zien de activisten wel wat zaken die in hun ogen niet goed zijn gegaan, zegt een woordvoerder zondag.

Volgens de woordvoerder is zaterdag met de demonstratie geschiedenis geschreven. Zo’n drieduizend mensen blokkeerden de A12, zegt ze, en nog eens zo’n tweeduizend mensen waren aanwezig buiten de blokkade. “We hebben echt een vuist tegen fossiele subsidies gemaakt,” vindt ze.

Hersenschudding

Maar wel ging er een en ander niet goed, oordeelt de activiste, die zelf ook deelnam aan de blokkade. Zo was er volgens haar sprake van politiegeweld, was de inzet van een waterkanon in haar ogen niet proportioneel en werden mensen die niet op de A12 stonden ook natgespoten.

“Op een gegeven moment is een groepje voor het waterkanon gaan staan dat wilde gaan rijden, zodat het kanon niet meer mensen die langs de zijkant stonden kon natspuiten. De ME heeft toen ingegrepen en dat ging er heel ruig aan toe,” aldus de activiste. “Twee mensen zijn in hun gezicht geslagen, een van hen heeft waarschijnlijk een hersenschudding. We werden omver geduwd, er werd aan ons getrokken, waardoor we over elkaar heen vielen. Terwijl wij daar alleen maar stonden.”

Ook het inzetten van een waterkanon tegen ‘vreedzame demonstranten’ vindt de activiste vreemd. De zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie heeft de plicht zo laag mogelijke middelen in te zetten, zegt ze. “En dat was in dit geval geweest: iedereen arresteren en aanhouden, niet het waterkanon inzetten tegen vreedzame demonstranten.”

Honderden aanhoudingen

Bij de demonstratie werden zo’n 700 activisten aangehouden. Veel van hen hadden door het waterkanon natte kleren. De politie meldde eerder dat de actievoerders na aankomst op het politiebureau droge kleding hebben gekregen, maar de woordvoerder van de klimaatbeweging spreekt dat tegen. Volgens haar hebben slechts veertien mensen droge kleren gekregen.

“Honderden mensen hebben urenlang in natte kleding op het bureau gezeten, mensen zijn rillend op straat gezet. Ik weet niet precies wanneer iemand echt onderkoeld is, maar ik krijg nu berichtjes van mensen die zeggen zich nu pas weer een beetje warm te voelen,” aldus de woordvoerder.

De gemeente beraadt zich op een reactie.