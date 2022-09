Rutte over het geringe vertrouwen in het beleid: ‘Kabinet kan problemen niet wegtoveren’

Het kabinet is er niet om alle problemen van burgers op te lossen, zei premier Mark Rutte in het traditionele gesprek met journalisten op Prinsjesdag. Daarvoor is de hulp van iedereen nodig.

De opmerking van de minister-president komt op de dag dat afkeurend gefluit het gejuich tijdens de rijtoer van koningspaar en kroonprinses overstemde en omgekeerde vlaggen omhoog werden gehouden.

Rutte heeft het protest – uiteraard – gezien. Hij begrijpt de bezorgdheid over de veelheid aan crises waarmee ons land te maken heeft. Maar één ding moet hem van het hart: “Ik begreep ook dat iemand landverrader naar de koning riep. Dat is op geen enkele manier te rechtvaardigen, zó extreem. De man en zijn familie werken dag en nacht.”

Een reeks opiniepeilingen liet de afgelopen dagen een dalend vertrouwen in de politiek zien. Trekt u zich het boegeroep persoonlijk aan?

“Zeker, zeker. Tegelijkertijd zeg ik ook tegen mezelf: ik moet niet bezig zijn met mijn eigen herverkiezing of mijn eigen populariteit. Je moet laten zien dat je ermee bezig bent. Ik wil niet om waardering vragen. Mooi als ik het zou krijgen, maar het is niet de vraag die ik nu wil stellen.”

Kan een kabinet waarin het vertrouwen zó laag is de problemen wel oplossen?

“Als ik daaraan zou twijfelen, zat ik hier niet. Dan zou ik mijn ontslag indienen. Ik denk dat we het wél kunnen, maar dat zullen we moeten laten zien.”

Geen moment heeft de premier gedacht aan een toespraak vanuit het Torentje om bijvoorbeeld de torenhoge energierekening aan de orde te stellen. Dat het mensen bezighoudt, weet hij. “Ik hoor niet anders.” Ook zijn eigen rekening gaat omhoog. Met hoeveel? Dat wil hij niet zeggen. “Dat hou ik voor mezelf.”

Tijdens de coronapandemie sprak hij het land wel toe, tot twee keer toe zelfs. Daarvoor had alleen premier Den Uyl tijdens de oliecrisis van 1973 zo’n toespraak gegeven. “Tussen mij en Den Uyl zat niks, hè? Maar toen was er een directe vraag om in te grijpen in het sociaal maatschappelijk leven: blijf thuis. Dat ging vreselijk ver.”

In dit geval zag Rutte dat niet zitten. “De overheid is ook een beetje een schild, maar je kunt niet alles tegenhouden. Zo’n I feel your pain-toespraak, ik geloof niet dat dat de oplossing was. Want mensen willen dan weten: wat ga je er dan aan doen?”

Na weken wachten op het antwoord op die vraag trekt het kabinet nu vele miljarden uit aan koopkrachtreparatie (ruim 17 miljard euro) en om de energierekening bij een gemiddeld verbruik te maximeren (zo’n 15 miljard euro). Aan het ‘ongekende’ pakket werd tot het allerlaatste moment gewerkt.

Toch blijft de onrust in het land aanwezig. Hoe verklaart u dat?

“Niemand heeft dat nog gemerkt. Het effect van wat we in 2023 doen en de energierekening moet nog voelbaar worden. Mensen zullen redeneren: laat het nou maar zien. Ik begrijp dat wel.”

Minister Sigrid Kaag (Financiën) en minister-president Mark Rutte arriveren bij de Koninklijke Schouwburg voor Prinsjesdag. Beeld ANP

U dacht vorig jaar nog dat het vertrouwen snel terug zou zijn als er een nieuw kabinet was. Dat is niet gebeurd.

“Ik vraag ook wel aandacht voor de heel unieke situatie waarin we in Europa zitten, de inval van Rusland in Oekraïne. Al kan ik dat niet als excuus voor alles gebruiken. Niet alle landen hebben probleem met asiel of een probleem met stikstof. Dat zijn specifieke Nederlandse omstandigheden. Maar het vraagstuk van koopkracht zie je wel in heel Europa terug.”

Het kabinet krijgt de kritiek dat het te traag reageert. Trekt u zich dat aan?

“Het zijn uiterst complexe vraagstukken. Ik trek me de kritiek wel aan, we hadden dingen misschien eerder kunnen doen. Dat wil ik niet uitsluiten. Maar eind augustus hadden we ons nog voorgenomen om via de energiebelasting voor een deel de hoge energierekening op te lossen, maar sinds een dag of tien weten we dat we meer kunnen doen met de energierekening. En al vanaf 1 november. Toen hebben we gezegd: we gaan de verlaging van de energiebelasting vervangen door een prijsplafond. Ik snap dat mensen zeggen: jeetje, wat een paniek op het laatste moment. Dat was het niet, het kon ook niet eerder. Al vroegen GroenLinks en PvdA al eerder om een prijsplafond. Wij maakten de analyse dat Europa dat niet toestond. Totdat Duitsland stelde: wij willen dit wel.”

Had Nederland dan niet die voortrekkersrol kunnen spelen en eerder in Brussel kunnen zeggen: wij willen dat?

“Dat is wat GroenLinks en PvdA ons verwijten. Dat vind ik ook wel een punt. Maar onze analyse was dat het bereiken van de middenklasse via de energierekening niet kon. Maar zo’n tien dagen geleden bleek ineens dat er breed draagvlak ontstond.”

PvdA-leider Attje Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver. Beeld ANP

Wanneer kan het kabinet wél laten zien dat het problemen oplost?

“Wij kunnen de problemen in het land niet oplossen. Daar zijn ze te groot voor. Wij kunnen alleen proberen problemen in goede banen te leiden. Als je kijkt naar koopkracht: dat probleem kunnen we niet oplossen, dat gaat niet. Je kunt de gevolgen dempen, je kunt het niet compenseren. Maar heel normale gezinnen met stress over de energierekening die door het dak gaat, zullen wel merken dat we dat onder controle proberen te krijgen. Dat zal wel tijd kosten voordat mensen dat écht merken. Mensen komen nu niet juichend naar het Torentje.”

Er zijn meer crises in het land waar mensen zich zorgen over maken: wooncrises, stikstofcrisis, asielcrisis.

“Die crises zijn er. Ik heb een mandaat gekregen om nog vier jaar door te gaan en heb een mooi kabinet samengesteld. Men mag van dit team verwachten dat we deze problemen in goede banen proberen te leiden, maar oplossen is veel gevraagd. We kunnen niet zomaar het hele asielprobleem oplossen, of zomaar het stikstofprobleem oplossen. Ik kan het niet wegtoveren. We hebben de samenleving daarvoor nodig. Maar wij moeten wel het voortouw nemen: we moeten op de trom slaan, de beat aangeven. Dat doen we nu op stikstof. Maar wat ik daar ook zie is dat mensen buiten de grote steden zich in toenemende mate afvragen: mogen wij er ook nog zijn? Door stikstof wordt een groter vraagstuk zichtbaar.”

De burger verwacht toch wél dat u de problemen oplost?

“Dan moet ik de burger teleurstellen: de politiek kan niet alle problemen oplossen. We kunnen met de samenleving sámen problemen in goede banen proberen te leiden.”