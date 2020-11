Rutte over coronacijfers: ‘Het gaat niet de goede kant op’

Minister-president Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Beeld ANP

“We zien op dit moment het aantal ziekenhuisopnames nog steeds dalen, maar dat geldt zeker niet voor het aantal besmettingen,” zegt de premier vrijdagmiddag bij zijn wekelijkse persconferentie. “De cijfers waren vandaag ook weer iets hoger dan gisteren. Daarom doe ik nog een keer de oproep aan heel Nederland: hou je aan de regels, houd 1,5 meter afstand, was je handen stuk en houd je aan alle beperkingen die er zijn.’’

Volgens Rutte ‘gaat het niet de goede kant op’. “We zijn continu bezig om te kijken of er misschien weer wat kan, vanaf half december. Maar dan moeten de cijfers wel echt lager zijn dan vandaag.’’ Eerder zei de premier dat pas 8 december een besluit valt over eventuele versoepelingen tijdens de feestmaand. “Daar is nu nog helemaal niets over besloten’’, benadrukt hij.

Proeven

Pas als het aantal besmettingen per dag lager is dan 3600 en er minder dan 10 ic-opnames per etmaal zijn, zijn er ‘mogelijkheden’ om half december maatregelen af te bouwen. Daarvan is nu geen sprake: zo werden vrijdag een kleine 6000 nieuwe besmettingen gemeld.

Geruchten dat alle restaurants half december weer open zouden mogen, kloppen volgens Rutte niet. “Ja, er worden proeven voorbereid,” stelt de premier. “Maar we kunnen daar pas wat mee als het virus een heel stuk is teruggedrongen.’’ Hij wil niet dezelfde fout maken als in Canada, waar de viering van Thanksgiving het begin bleek van een derde coronagolf.

‘Plateau’

Het RIVM meldt vrijdag 5974 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het hoogste aantal in een week tijd. Wel liggen er voor het eerst sinds een kleine maand minder dan tweeduizend coronapatiënten in de ziekenhuizen. “Dat is positief, maar we zitten qua besmettingen nu op een plateau en dat is niet waar we willen zijn,” aldus Rutte.